La “Vaccina”, prima scuola media della città di Andria, svolge la sua opera formativa da 70 anni nell’edificio sito in corso Cavour.

La dirigente Francesca Attimonelli e tutta la comunità scolastica hanno festeggiato ieri questo “compleanno speciale” con una manifestazione che ha visto coinvolti gli stessi alunni i quali, attraverso varie performance hanno ripercorso, sul palco allestito negli spazi all’aperto della scuola, le tappe più importanti della storia dell’edificio scolastico e della città di Andria.

La Scuola Media “Padre Nicolò Vaccina” fu istituita il 1° ottobre 1940 a seguito della legge Bottai, che trasformava il corso inferiore del Ginnasio Statale “Carlo Troya” in Scuola Media. Durante la guerra e nell’immediato dopoguerra la Scuola Media, unitamente alla Ginnasio superiore, trovò sistemazione provvisoria nei locali della scuola elementare di Piazza Pincerna. Finita la guerra fu assegnato alla Scuola Media e al Ginnasio Superiore l’attuale edificio denominato ex-GIL, perché durante il periodo fascista era stata la sede dell’organizzazione “Gioventù Italiana del Littorio”. Ridotto in pessime condizioni dai soldati alleati prima, dai profughi e dagli abitanti delle grotte di sant’Andrea dopo, fu rimesso a nuovo a spese dell’Amministrazione Comunale e finalmente, nel settembre 1947, la Scuola Media e il Ginnasio Superiore si trasferirono negli attuali locali. Nel 1952 la Scuola Media fu intitolata al Padre Nicolò Vaccina La Martona, che fu animatore dei giovani, culture di studi umanistici, esperto epigrafista, al cui operato Andria deve l’originario Ginnasio Municipale.

Ieri, durante la serata c'è stato modo di presentare altresì i lavori realizzati attraverso i PON ed è stata assegnata anche una borsa di studio in ricordo della prof.ssa Porro. Un lavoro teatrale intitolato "Questa nostra scuola dagli anni '40 ad oggi" ha suggellato questo importante compleanno per la scuola Vaccina, gli studenti e i docenti che si sono alternati in questi anni.

All’intera comunità scolastica giungano gli auguri della nostra redazione.