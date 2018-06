Il dramma dell'infanzia dimenticata e abbandonata nei teatri di guerra

Secondo l’Unicef, con il peggioramento delle condizioni di sicurezza in Mali, ai bambini viene negata l’opportunità di sopravvivere, imparare e crescere sani.

«I bambini maliani soffrono in silenzio, lontano dall'attenzione del mondo - ha dichiarato Henrietta Fore, Direttore esecutivo dell'Unicef, in una sua missione nel Paese africano - in mezzo a una crescente violenza, sempre più bambini patiscono la fame, non vanno più a scuola o muoiono nei primi giorni di vita».

Quest'anno sono oltre 850.000 i bambini sotto i cinque anni a rischio di malnutrizione acuta. Dei quali, 274.000, sono esposti alla forma più rischiosa, che se non curata subito ha esito mortale. Ciò rappresenta un incremento nel numero di bambini malnutriti del 34%, dovuto in gran parte alla crisi alimentare esistente in alcune regioni del Paese.

L’Unicef precisa che i tassi di malnutrizione acuta grave sono più elevati nelle zone colpite dal conflitto armato nel Nord del paese e nella città di Timbuktu è stato superato il livello del 15%.

Oltre un milione di bambini attualmente non frequentano la scuola primaria. Ad oggi, 750 scuole sono chiuse nel Nord e nel centro del paese a causa del clima di violenza e insicurezza. A pagarne il prezzo sono oltre 300.000 bambini in età scolare. Un altro milione di ragazzi non frequenta la scuola secondaria.

Il Mali è tra i 10 Stati del mondo con il tasso di mortalità neonatale più alto: 1 neonato su 28muore entro il primo mese di vita, ma anche la mortalità materna è tra le più alte al mondo: una donna su 27 rischia di morire per cause legate alla gravidanza.

Durante la missione nella capitale del Mali, Bamako, la direttrice dell'Unicef Fore ha evidenziato l'importanza dei processi di ricostruzione della pace e della coesione sociale, come anche pari opportunità per le ragazze nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria e nei servizi di protezione, quali condizioni fondamentali per lo sviluppo e la pace.

«Se vogliamo vedere un futuro migliore per i bambini del Mali, è necessario investire sin da oggi nel loro benessere. -ha sottolineato H. Fore durante la visita a una scuola nella periferia della capitale- …dobbiamo porre i bambini al centro delle nostre politiche e dei nostri sforzi per la costruzione della pace. Da questo dipendono il loro futuro e la loro stessa sopravvivenza».

L'Unicef, in collaborazione altre organizzazioni, fornisce aiuti sanitari, idrici e igienici, nutrizionali, educativi e per la protezione dell'infanzia ai bambini delle comunità meno accessibili, sebbene l'insicurezza spesso ostacola la capacità di risposta.

Il Mali è uno dei Paesi nel mondo in cui i bambini soffrono a causa di conflitti, ma in tanti altri la condizione dei minori è allarmante, ha ricordato la rappresentante dell’Unicef, citando il caso dello Yemen, che: «…ha il numero più alto di bambini che hanno bisogno di aiuti – 11,3 milioni –, seguito dalla Siria, con 8 milioni di bambini, e dalla Repubblica Democratica del Congo, con 7,9 milioni. Questi numeri sono grandi, e il numero di bambini in contesti di conflitto sta aumentando. Ciò a cui stiamo assistendo nel mondo è un assoluto disinteresse per la loro protezione».

«La frase di Paolo VI: “Lo sviluppo è il nuovo nome della pace”, precisa una delle chiavi nella nostra ricerca della pace. Può esistere una vera pace, quando uomini, donne e bambini non possono vivere la loro piena dignità umana? Può esserci una pace duratura in un mondo regolato da relazioni sociali, economiche e politiche che favoriscono un gruppo o una nazione a spese di un'altra? Può stabilirsi una pace genuina senza il riconoscimento effettivo di quella stupenda verità, secondo cui noi siamo tutti eguali in dignità, eguali perché siamo stati formati a immagine di Dio, che è nostro Padre?». (S. Giovanni Paolo II, messaggio per XX giornata mondiale della pace, 1987).