Grande Festa del Coding ieri all’8° circolo “Rosmini” di Andria, diretto dal prof. Donato Musci, e svoltasi nel plesso “P. Borsellino” nell’ambito del progetto “Ottavo Codice”.

Una giornata, quella del 5 giugno, tutta dedicata ai genitori che li ha visti protagonisti, insieme ai loro figli, in diverse attività laboratoriali coinvolgendo scuola dell’Infanzia e scuola Primaria insieme.

Il progetto “Ottavo Codice”, inserito nel piano dell’offerta formativa come attuazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale partendo proprio dai più piccoli.

«Attraverso il coding, letteralmente programmazione informatica,– come ci spiega l’ins.te Rosanna Quercia, animatore digitale – non abbiamo la pretesa di formare futuri tecnici o ingegneri informatici. Ciò che interessa è il processo cognitivo che sottende al pensiero computazionale, quello cioè che consente di risolvere problemi di varia natura attraverso metodi e strumenti specifici pianificando una strategia. Gli alunni così comprendono il linguaggio delle cose e come sono fatti molti degli oggetti che utilizziamo quotidianamente, i quali obbediscono a precise istruzioni che solo l’uomo programma. La finalità è quella di una educazione ad agire consapevolmente per diventare soggetti attivi e non passivi della tecnologia: questa cultura digitale diventa indispensabile condividerla con la famiglia».

L’iniziativa ha avuto molto successo anche grazie alle docenti Lucia Giorgio e Marilù Suriano della scuola dell’Infanzia, e ad Angela Lombardi, Filly Sgaramella e Nicla Sgaramella della scuola Primaria che hanno reso possibile la piacevole riuscita di questa iniziativa che anche i genitori hanno approvato partecipando attivamente.

Nel solco già tracciato di questa iniziativa e grazie al complessivo buon livello di competenze raggiunto dall’intero corpo docente, si auspica che nel futuro manifestazioni simili siano sempre più presenti all’interno dell’offerta formativa.