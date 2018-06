“Voci dal Comprensivo”, presentato il giornalino scolastico alla “Imbriani-Salvemini”

Anche quest’anno alcuni giornalisti in erba, alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e della 3^ D della scuola secondaria di I° grado dell‘Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini”, hanno completato la loro attività con la presentazione del Giornalino Scolastico chiamato, appunto, “Voci dal Comprensivo”.

Il Giornalino riporta, in apertura, la lettera di saluto della Dirigente scolastica, Rosanna Palmulli, che dopo 10 anni lascia l’Istituto che è un vero e proprio avamposto educativo e di legalità in un quartiere complesso come quello di San Valentino, per andare in pensione, lettera nella quale ringrazie per la collaborazione avuta tutti i docenti, il personale, gli alunni e le famiglie.

Poi vi è una serie di articoli dedicati alle varie iniziative nelle quali l’Istituto è stato coinvolto in questi mesi, come la Festa del Libro, la rappresentazione teatrale su Anna Frank, l’incontro con le Istituzioni locali tenutosi a dicembre scorso, le visite scolastiche come quelle a Pompei e Firenze, il progetto Alimentazione, il Concorso BimbOil 2017/2018 che ha visto premiata, con la medaglia d’oro, la IV B della scuola primaria di San Valentino, la partecipaizone con i carri ecologici al Carnevale 2018, i progetti sulla lettura, contro il bullismo, la cerimonia di consegna del defibrillatore nell’auditorium della scuola a beneficio degli abitanti del quartiere.

Nel giornalino – che ha impegnato come docenti referenti Cecilia Guarino e Angelica Curci e come collaboratori gli altri docenti Eliana Carbone, Lorenzo Caldarola e Pasquale Porro – è stata riportata anche l’esperienza legata alla visita alla redazione di Barletta de La Gazzetta del Mezzogiorno. E ieri alla presentazione c’era appunto il giornalista di quella redazione, Aldo Losito, che ha sottolineato tutte le modalità seguite nel corso della visita per illustrare come nasce la notizia e poi il giornale.

Alla presentazione sono intervenuti anche il Capo Ufficio Stampa del Comune di Andria e gli assessori alle Politiche Sociali, avv. Francesca Magliano e alla Pubblica Istruzione, avv. Paola Albo, oltre naturalmente al Parroco del quartiere, don Giuseppe Zingaro, il cui impegno è prezioso e viene svolto il più possibile in sinergia con la scuola Imbriani-Salvemini.