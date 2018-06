Medaglie d'argento e di bronzo per due matematici in erba dell'I.C. "Jannuzzi-Di Donna" Copyright: n.c.

Nella gara finale dei giochi logici linguistici matematici della XXVIII Olimpiade 2018 indetta da Gioiamathesis con il patrocinio morale dell’Università e del Politecnico di Bari e volta alla valorizzazione delle eccellenze, due gli alunni dell’I.C.”Jannuzzi/Di Donna” sono stati premiati per essersi distinti fra i primi posti: al secondo posto l’alunna Chiara Tammaccaro della classe 3^F e al terzo posto l’alunno Antonio Paradiso della classe 4^F.

Tale concorso, che si espleta in contemporanea in tutti i paesi aderenti all’iniziativa, mira alla promozione delle eccellenze in campo matematico attraverso il gioco. Soddisfacenti i risultati ottenuti dagli alunni dell’Istituto comprensivo andriese partecipanti alla gara che, nell’età compresa fra i 5 e i 9 anni, si sono distinti raggiungendo tutti il quarto e il quinto posto.