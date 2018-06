Si è celebrata ieri la seconda edizione del progetto “Stiamo al Verde 2.0” promosso dall’8° Circolo Didattico Rosmini - Andria in collaborazione con la Comunità “Migrantesliberi” di Andria.

Per il secondo anno consecutivo si è deciso di ripercorrere le varie fasi del progetto, catalizzando maggior attenzione sulla manutenzione dell'area verde della scuola e sui laboratori di lettura e di scrittura creativa in lingua italiana. Le attività, avviate nel mese di maggio scorso, si sono svolte in orario pomeridiano e si sono concluse con l'inaugurazione di un roseto e dedicato alla memoria dell’insegnante Rosa Zagaria.

All'evento hanno partecipato il marito della insegnante prematuramente scomparsa lo scorso anno, l'intera comunità scolastica e alcuni beneficiari del Progetto SPRAR “Come.Te”, ospiti presso la Casa "Santa Croce–Rosario Livatino", oltre agli ospiti della comunità educativa “Hänsel e Gretel”. In un clima di gioia e di colori è stato benedetto il roseto in memoria di Rosa Zagaria: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non produce frutto. Ogni seme che viene piantato marcisce e nel suo "morire" produce la bellezza di un frutto o, nel caso del nostro roseto, produrrà rose di straordinaria bellezza. Questo insegnamento è stato lasciato in eredità dall'insegnante Rosa a tutti noi e in particolar modo ai suoi alunni affinché possano riconoscere e coltivare sempre più "bellezza" in questo mondo imbruttito» ha commentato don Geremia Acri.

Anche in questo progetto, come per tanti altri progetti Sprar la finalità è stata quella di favorire e quindi promuovere l'integrazione sociale e culturale di richiedenti asilo e rifugiati, soprattutto attraverso la partecipazione attiva e la possibilità di conoscere, comprendere e condividere esperienze e valori comuni.