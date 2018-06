​L’ITES “E.Carafa” a Brindisi per il “Sail to the Future” #FuturaBrindisi#PNSD

Innovativa, dunque stimolante, è stata l’esperienza fatta a Brindisi, presso il palazzo Granafei Nervagna, da un gruppo di ragazzi dell’Ites “Carafa” di Andria, selezionati dal MIUR, insieme ad alunni di altre 9 scuole secondarie di secondo grado della Regione Puglia, per essere protagonisti dei lavori negoziali dell’ United Nations Environment Program, un’organizzazione internazionale che opera dal 1972 a tutela dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali.



Il progetto (ne è referente la prof. Maria Giuseppa Modeo, docente di Scienze Giuridiche), intitolato “Sail to the future”#FuturaBrindisi#PNSD, ha visto impegnati dal 4 al 6 giugno, Raffaele Ciliberti, Fabiana Leonetti, Mario Losacco, Francesca Monterisi di IVA - SIA, Antonio Cognetti e Monterisi Francesca di IVD - RIM; Daniele Porro di IVC – AFM.

Guidati da mentori, esperti e ricercatori, gli alunni hanno simulato modelli e soluzioni finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Laboratori didattici, workshop, proiezioni, “vetrine tecnologiche” e altro hanno offerto ai partecipanti occasioni di approfondimento a carattere culturale sulla Scuola Digitale, nonchè di confronto nell’ambito di gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza geografica, che per indirizzo scolastico e hanno consentito di sperimentare metodologie innovative di co-progettazione. Esperti ed esponenti delle istituzioni, dell’Università, delle organizzazioni internazionali e dell’associazionismo hanno valutato le competenze emerse nel prodotto finale che i vari gruppi hanno elaborato.

L’alunno Raffaele Ciliberti si è classificato fra i tre vincitori cui saranno riservate ulteriori esperienze formative di livello nazionale (Udine, 27 giugno 2018) ed internazionale (Canada, Anno scolastico 2018-2019) programmate dal Miur e dall’UNEP-ONU.