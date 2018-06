Educational tour, Andria ospita una delegazione di giornalisti e opinion leader nazionali

É giunta nei giorni scorsi a Trani una delegazione di giornalisti ed opinion leader di altre Regioni d’Italia ospitati, fino al 12 giugno, per un educational tour denominato “Come d’incanto: luci, colori, castelli e cattedrali”, progetto interamente finanziato per circa 13mila euro dalla regione Puglia che aveva indetto un avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori.

Per la progettazione dell’iniziativa (formulazione della domanda di contributo, ideazione del tour, individuazione dei giornalisti) il Comune si è avvalso della collaborazione dell’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina.

L’educational tour prevede ogni giorno visite guidate e cene degustative. Domenica e lunedì, l’educational tour si sposterà fuori dai confini del territorio di Trani.

Domenica la delegazione sarà a Barletta (visita al Castello ed al Palazzo della Marra) ed a Minervino (visita al Quartiere Scesciola e all’antica cesteria rurale). Lunedì invece toccherà ad Andria (visita a Castel del Monte, alla Cattedrale ed al museo del confetto).