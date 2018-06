SI è svolto ieri, presso il Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna” di Andria, la conferenza di presentazione del progetto di educazione e informazione ‘Conoscere e riconoscere il bullismo…a scuola’, promosso dall’Associazione IDEAMO in collaborazione con gli assessorati all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Andria.

Il progetto, come spiegato in conferenza, si svilupperà nelle scuole di Andria che aderiranno all’iniziativa durante il prossimo anno scolastico e vedrà la partecipazione di professionisti di varie discipline che dialogheranno con genitori e insegnanti sulle diverse sfaccettature del bullismo, sugli effetti tra i giovani, sulle azioni da mettere in campo e sui corretti comportamenti da tenere.

«Quotidianamente – ha evidenziato l’Assessore all’Istruzione del Comune di Andria, l'avv.to Paola Albo - la cronaca ci consegna gravi episodi di bullismo con atti di violenza e di cattiveria gratuita. Purtroppo molti episodi si verificano creando nelle ragazze e nei ragazzi vittime di violenza ferite morali e psicologiche profonde. Tutte le agenzie educative, a cominciare dalla famiglia e dalla scuola, sono chiamate ad impegnarsi per arginare un fenomeno che diventa sempre più critico e problematico».

«Il bullismo – aggiunge Luigi Del Giudice, assessore comunale alla Cultura – così come ci viene rappresentato dai mezzi di comunicazione, è il ritratto di una parte del mondo giovanile che, per le ragioni più disparate, si sente emarginato e cerca di affermare la propria esistenza attraverso la forza e la prevaricazione sui propri coetanei oppure con atti di vandalismo. Con l’avvento dei social network, il bullismo si è trasformato in cyberbullismo, una forma ancora più subdola e meschina che ha portato, in qualche caso, le vittime più deboli a gesti estremi. A maggior ragione azioni educative incisive possono e devono essere di grande giovamento per arginare il fenomeno».

Sull'argomento è intervenuto anche Padre Francesco Prontera, rettore del presidio Quarto di Palo Mons Di Donna. Ecco uno stralcio del suo intervento: «Affrontare questo tema è una sfida comune e richiede pertanto delle alleanze. Alleanze che devono coinvolgere tutte le agenzie di formazione ed educazione e non soltanto. Dalla scuola alle famiglie, dalle Istituzioni alle comunità. Tutti abbiamo un ruolo in quanto genitori, familiari, insegnanti, vicini di casa, dirigenti di scuola e comunità, giornalisti, figure religiose o funzionari pubblici. Il bullismo, con tutte le sue forme, non va assolutamente sottovalutato piuttosto è da ritenersi un vero e proprio fenomeno allarmante che trova luoghi di diffusione: dalla scuola agli strumenti tecnologici di comunicazione come i social network nel web. È un fenomeno allarmante e grave poiché può interferire nella formazione e nella crescita di ogni giovane individuo. Di ogni futuro uomo.

Secondo alcuni studiosi, per citare ad esempio la riflessione del filosofo Umberto Galimberti: il bullismo è il risultato del collasso della famiglia, della scuola e delle comunità. E Paolo Crepet inventa il termine “sfamiglia” per identificare quelle, e tante, famiglie che passano insieme non più di 40 minuti al giorno, quelle dove i genitori sembrano arrendersi e concedono tutto ai figli per paura di sentirsi rifiutati o solo per senso di colpa. Dove le regole e i codici di comportamento sociale sono “delegati” ad altre fonti, ad altri modelli che non sono quelli di una famiglia cristiana. La più grande comunità più vulnerabile e sensibile a tale fenomeno è la scuola. L’articolo 34 della Costituzione italiana afferma che “La scuola è aperta a tutti”. È una porta che dà accesso a una frontiera educativa dove confluiscono diverse realtà socioeconomiche, etnie differenti, diverse abilità e altre diversità che, piuttosto che essere riconosciute ricchezze per la stessa comunità sono ritenute minacce per l’ombra della cultura del pregiudizio, rifiuti umani per l’ignoranza e quindi vittime e prede anche per il precoce fenomeno in questione.

Il bullismo si discosta di gran lunga da ciò che definiamo conflitto, scherzo e litigio tra ragazzi. Le persone coinvolte in un conflitto tra pari non insistono accanitamente oltre un certo limite e con violenza psico-fisica per imporre la propria volontà. Chi patisce il bullismo vive una situazione di fragilità, sperimenta un senso di impotenza e non riesce a difendersi. Pertanto subisce in silenzio, senza denunciare o condividere con altri ciò che sta accadendo.

Strategie di intervento istituzionali e soprattutto di prevenzione del fenomeno, anche se non facili ma possibili, ci sono. Uno di questi è rappresentato dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) che fa riferimento all’emanazione della L.71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Il MIUR, all’interno delle suddette linee di orientamento ha avviato il progetto “Generazioni Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea 8 , con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche e alle famiglie una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui: attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato; attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete. Le scuole e non soltanto che intendano partecipare all’iniziativa possono collegarsi all’indirizzo www.generazioniconnesse.it e visionare e riceve ogni tipo di informazione per conoscere, segnalare e affrontare tutto ciò che è correllato alla piaga del bullismo.

Ciò che comunque infine voglio ricordare a tutti - conclude padre Francesco Prontera - è che uno strumento universalmente sempre efficace resta l’attenzione e la partecipazione attiva di noi adulti. Ovvero la ricchezza del tempo offerto per le relazioni con i nostri ragazzi. Ogni piccolo segnale, ogni impercettibile cambiamento nel loro modo di essere va ascoltato e va valutato. È necessario accorgersi se da qualche parte c’è una sofferenza che rifugge nel silenzioso terrore e nella solitudine piuttosto che nella denuncia e nell’attenzione verso di noi adulti spesso “lontani” e “distratti”».