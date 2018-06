«Anche durante l’anno scolastico 2017/2018, ancora in corso, la scuola Vaccina ha partecipato a diverse competizioni in ambito scientifico – matematico con lo scopo di valorizzare i ragazzi con attitudini in questa area invitandoli a confrontarsi con coetanei che frequentano altre scuole del territorio andriese, regionale ed, a volte, anche nazionale - afferma la dirigente Francesca Attimonelli -. In alcune attività lo spirito di squadra è risultato vincente e fondamentale per il raggiungimento del traguardo.



Gli alunni delle classi prime, seconde e terze hanno partecipato alla gara a squadra del Rally Transalpino della matematica e i risultati non hanno deluso. Ben tre sono risultate le classi finaliste che hanno disputato la fase finale il 25 maggio presso l’IPSIA Archimede di Barletta. Per risolvere i 7 quesiti logico-matematici, i ragazzi hanno messo in campo tutta la loro competenza con grande entusiasmo e uno spiccato spirito di competizione: per la categoria 6 (classe prima media) si sono aggiudicati il primo posto gli alunni della classe 1I, seguiti dalla professoressa Rosalia Maino, e il secondo posto gli alunni della classe 1H seguiti dalla professoressa Felicia Alicino. Nella categoria 8 si sono aggiudicati il primo posto gli alunni della classe 3G seguiti dalla professoressa Maria Livrieri.

La voglia di confrontarsi e di mettersi in gioco ha animato gli alunni delle classi terze che hanno partecipato ai Giochi delle Scienze Sperimentali. Utilizzando al meglio le proprie capacità logiche e le conoscenze in ambito scientifico, dopo aver superato una prima fase di Istituto, due alunni, Scamarcio Diego (3E – prof.ssa Marcella Fionda) e Fucci Raffaele (3I – prof.ssa Rosalia Maino) sono passati alla fase regionale dove l’alunno Fucci Raffaele si è posizionato tra i primi venti della classifica.

Ben 13 gli alunni delle classi seconde che, nelle gare individuali del Kangourou della Matematica, tenutesi il 15 marzo, hanno conseguito punteggi apprezzabili tali da poter accedere alla semifinale del 19 Maggio presso Conversano:

Campana Elena (2A) seguita dal prof Mauro Pedone

Miracapillo Vincenzo – Zagaria Mattia (2C) seguiti dalla Prof.ssa Giusy Sibillano

Scarabino Antonio (3E) seguito dalla prof.ssa Marcella Fionda

Ciciriello Simone-Lorusso Riccardo (2F) seguiti dalla prof.ssa Rosa Malcangi

Ciciriello Savino-Coviello Ludovica-Sassaroli Monica (3G) seguiti dalla Prof.ssa Maria Livrieri

Sinisi Andrea (2H) seguito dalla prof.ssa Felicia Alicino

Inchingolo Luca, Scamarcio Riccardo, Spione Alessandro (2I)

«Grazie agli ottimi risultati, una squadra rappresentativa della Vaccina ha sostenuto la semifinale della coppa Kangourou presso Cervia nei giorni 2-3-4 maggio.

Notevole l’impegno, la professionalità e la passione - conclude la dirigente scolastica Francesca Attimonelli - con cui alunni e docenti hanno vissuto le entusiasmanti esperienze in questo anno scolastico ricco di traguardi e successi.