"D'autore d'estate 2018", anche Andria tra i progetti finanziati dalla Regione Puglia

È iniziato col pienone, in tutte le sale all’aperto che hanno già dato avvio alla loro programmazione, il progetto “D’Autore D’Estate 2018”, voluto dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e realizzato da Apulia Film Commission con la piena collaborazione di Agis e Anec di Puglia e Basilicata.



Agis e Anec di Puglia e Basilicata sono davvero soddisfatte che la Regione Puglia sia riuscita a finanziare anche i 5 progetti che inizialmente erano rimasti esclusi per mancanza di fondi. Ora quindi i progetti finanziati per “D’Autore D’Estate 2018”, sono in totale 33, e potranno offrire al pubblico – anche quello dei turisti, che è proprio l’intento per cui nasce D’Autore D’Estate - il cinema sotto le stelle, nelle arene, nelle piazze, nei chiostri di antichi conventi, in luoghi storici delle città che li ospitano, e addirittura su una spiaggia. La programmazione prevede film della stagione 2018. Sarà possibile assistere alle proiezioni sino alla metà di ottobre 2018, considerando che alcuni degli esercenti hanno scelto di continuare la programmazione al chiuso, arricchendo le serate con incontri all’aperto.

Il presidente di Agis e Anec Puglia e Basilicata, Giulio Dilonardo, commenta: «Il successo di pubblico dimostra come anche d’estate permanga la richiesta di cinema superando la cronica stagionalità che affligge il settore. La proposta degli esercenti è possibile grazie all’intervento della Regione Puglia – e per questo un ringraziamento particolare va all’assessore Loredana Capone - che consente di praticare condizioni di accesso a prezzi davvero ridotti, altrimenti impensabili senza sostegno. Ci auguriamo, ma se lo augurano tutti i pugliesi, che questa misura possa essere stabilizzata per i prossimi anni, magari integrandosi con altre iniziative di promozione del cinema come gli incontri con cast, autori e registi».

Di seguito l’elenco delle strutture che ospitano le rassegne “D’Autore D’Estate 2018” in tutta la Puglia: Arena Ressa (Statte, Ta), Cinema Abc (Bari, Chiostro Comunale (Putignano, Ba), Teatini Cinema (Lecce), Arena dei Trulli (Alberobello), Cinema Opera (Barletta, Bt), Arena 4 Palme (Bari), Arena Airiciclotteri (Bari), Chiostro del Carmine (Martina Franca, Ta), Chiostro Palazzo Comunale (Ostuni, Br), Ex Convento San Benedetto (Conversano, Ba), Cinema Teatro Supercinema (Spinazzola, Ba), Parco Città (Foggia), Piccolo Garzia (Terlizzi, Ba), Sala Farina (Foggia), Arena Vignola (Polignano a Mare, Ba), Cinema Roma (Cerignola, Fg), Cinema Palladino (San Giovanni Rotondo, Fg), Cinema Bellarmino (Ta), Multisala Roma (Andria, Bt), AncheCinema (Ba), Spiaggetta Club (Ta), Cinema Splendor (Ba), Cinema Elio (Calimera, Le), Nuovo Cinema Paradiso (Erchie, Br), Metropolis Multicinema (Mola di Bari, Ba), Auditorium Comunale (Ceglie Messapica, Br), Sala Milleluci (Castellana Grotte, Ba), Chiostro Fornari (Cerignola, Fg), Pixel Multicinema (Santeramo in Colle, Ba), Villa Cleopazzo (Squinzano, Le), Cinema Politeama Italia (Bisceglie, Bt), Cinema Aurora (Botrugno, Br).