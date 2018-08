Parco dell'Alta Murgia istituisce premi per tesi di laurea in memoria di Jacopo e Marco

L'Ente Parco, come anticipato nel corso dell'evento pubblico tenutosi lo scorso settembre in memoria di due studenti universitari, Marco Pietralongo, 24 anni di Andria, e Jacopo di Bari, 22 anni di Barletta, deceduti il 23 settembre 2016 in un incidente stradale mentre si recavano in una delle aziende agro-zootecniche che ospitava il Festival della Ruralità, ha istituito 3 Premi per Tesi di Laurea che trattino lo studio e l’osservazione delle componenti biotiche caratterizzanti il territorio Italiano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



I tre premi, del valore ciascuno di € 2.000,00, saranno destinati a Tesi di Laurea aventi ad oggetto i seguenti temi:

- Ruolo delle connessioni ecologiche: conservazione e gestione delle specie floro-faunistiche collegate (www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00007700/7767-rapporto-116-2010.pdf);

- Valorizzazione integrata del Capitale Natura e Cultura (www.minambiente.it/pagina/rapporto-natura-e-cultura-le-aree-protette-luoghi-di-turismo-sostenibile);

- Modelli di gestione degli habitat puntiformi nella Regione Mediterranea;

- Caratterizzazione e studio dei servizi eco-sistemici;

- Biodiversità resilienza e cambiamenti climatici;

- Ipotesi di interventi pilota sperimentali sulle misure di conservazione nell'ambito del Prioritized Action Framework ‐ PAF- Regioni Italiane.

Il bando e la domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili al link: www.parcoaltamurgia.gov.it