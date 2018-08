«Domani tutti a ringraziare Padre Pio», disse con il tono che non ammetteva repliche il presidente dell’Andria ing. Giuseppe Fuzio. Qualcuno dello staff fece rilevare che il merito era anche dell’intero gruppo, giocatori e tecnici. Ma Fuzio fu irremovibile: un miracolo come questo non capita tutti i giorni. Per fortuna intervenne il cappellano della squadra, don Peppino: ragazzi, una preghiera non guasta mai. Dopo un grosso respiro aggiunse: «Padre Pio non tifava né per l’Andria né per altre squadre. Lassù hanno cose più serie a cui badare. E’ indubbio però che senza l’aiuto di Dio nulla è possibile all’uomo sulla terra». L’ingegnere a quel punto aggiunse: «si va e ognuno pregasse per quello che vuole. Io ci vado perché mi ha salvato la vita». E in questo aveva ragione. Quel pomeriggio sullo stadio di Andria si aggirava il solito spirito con la vestaglia nera e la falce in mano. Sperava in qualche incidente la maledetta, pronta a mietere anche un innocente per caso, tanto per essere anche lei nella notizia. Proprio il presidente aveva rischiato l’infarto quando il Perugia aveva infilato la rete nella porta del Barletta. È vero, Padre Pio non parteggiava ma non poteva dimenticare l’opera grandiosa che l’impresa Fuzio e mons. Riccardo Ruotolo stavano realizzando a San Giovanni Rotondo. Per questo aveva allertato l’angelo custode dell’ingegnere, il quale era stato bravo a stoppare lo spirito nero che aveva alzato già la falce. Poi ci fu il momento in cui si sparse la notizia che a Barletta la partita si era chiusa con il pareggio e quindi l’Andria era in serie B. L’ingegnere incautamente era rimasto in tribuna e non si accorse che una valanga di tifosi si stava dirigendo verso di lui. Appena lo ebbero a tiro lo sollevarono da terra e cominciarono a lanciarlo in aria: dicevano per festeggiare ma il presidente temette di essere scaraventato dalla tribuna giù: sarebbero stati cavoli amari. Questa volta fu Padre Pio con il suo sguardo burbero a intimorire lo spirito con la falce il quale pensò bene a quel punto di allontanarsi dallo stadio. L’unico a sorridere sornione era il patriarca Nicola che con Padre Pio aveva acquisito una certa familiarità: infatti ogni giorno egli era a San Giovanni Rotondo per seguire i lavori e spesso gli capitava di andarlo a trovare: «io ci sto mettendo l’anima per fare grandi le tue opere, tu … (poi vergognandosi un po’ come capita agli uomini schivi quando devono chiedere) …voit chedd ca put fè».

Nicola si rese conto che una Messa era tanto per il valore in sé ma poco come sacrificio: decise che parte del premio sarebbe andato in beneficienza mentre ai giocatori avrebbe concesso il 10 % in più richiesto dall’allenatore. L’unico tranquillo era Fziett (Franco), la sua “mole” gli consentiva di sgattaiolare tra i tifosi e poi i capelli li aveva persi da tempo e quindi era difficile afferrarlo. Lo tratteneva solamente il figlioletto che aveva in braccio, il quale piangeva a tutto volume anche se nella confusione quello fu interpretato come pianto di gioia. In ogni caso Fziett fu il primo ad arrivare negli spogliatoi per gioire con la squadra. Trovò l’allenatore Rossi che andava avanti e dietro nel corridoio e gli saltò addosso anche con il bambino che aumentò, se possibile, il volume del pianto. E meno male che il peso non era eccessivo. Sfiorarono la rissa quando l’allenatore davanti ai microfoni disse di voler dedicare la vittoria al padre, cosa che voleva fare anche il Franco. Per fortuna a chiudere la partita dei meriti arrivò la dichiarazione di Gaucci, presidente del Perugia, la concorrente diretta: «Ha vinto la squadra più fresca, moralmente valida, disposta al sacrificio. Auguri, Andria».

Il riconoscimento dell’avversario leale era un complimento per la squadra, per la famiglia Fuzio che l’aveva rilevata e per l’intera città che intorno ad essa si era stretta. L’imprenditore che fa fortuna nella sua città non può prendersene tutto il merito perché in parte essa dipende anche dall’ambiente che quel successo crea. Se non si fosse risolto velocemente il problema della lottizzazione di via Firenze, senza costi aggiuntivi, forse non ci sarebbe stato il trionfo per l’intera città quel giorno. È giusto che l’imprenditoria restituisca alla città parte del suo successo. E Nicola Fuzio in questo fu esemplare.

Appresa la notizia del pellegrinaggio a san Giovanni Rotondo i tifosi non vollero essere da meno. Se miracolo è stato, tutti alla Madonna dei miracoli per festeggiare con la protettrice della città. La massa in processione quel martedì fece ricordare quella notturna di fine agosto. È bello un popolo disordinato e vociante che sa stringersi intorno a valori comuni. Né la Madonna, né padre Pio avevano “forse” tifato per l’Andria, ma furono ugualmente contenti per quell’omaggio appassionato come appassionato era stato il tifo della domenica precedente.

Quella mattina del 31 maggio furono in molti ad alzarsi presto. La sconfitta con il Catania aveva lasciato il segno. Poteva essere una marcia trionfale l’ultima partita, invece fu una settimana da incubo. Tutti erano convinti che quella sarebbe stata in ogni caso una giornata storica. Mario si mise a lavorare allo striscione, Giuseppe si mise alla ricerca del biglietto, ormai tutti esauriti. Solo i Napoletani avevano riempito Andria con bancarelle piene di maglie, sciarpe e palloni, mentre nelle tasche avevano i biglietti che proponevano a prezzi stratosferici. Giuseppe fu fortunato: intravide davanti ai cappuccini un consigliere comunale che qualche altra volta gli aveva regalato un biglietto per lo stadio. Io ti ho sempre votato, disse quel bugiardo e l’ingenuo gli credette e quel pomeriggio Giuseppe si sedette in tribuna. In compenso urlava un accidenti trasformando la tribuna in una curva. Il che quel giorno ci stava.

Andria quel giorno sembrava immersa in un carnevale fuori stagione. Da tutta Italia, persino da Novara, erano arrivati gli andriesi a dare man forte alla squadra. Bandiere e magliette dappertutto e i bambini piangevano per un pallone azzurro. E il balordo li aizzava: «piangete bambini, che babbo vi compra il pallone». Inutilmente i vecchi invitavano alla prudenza. Tutti, invece, erano convinti che la Fidelis sarebbe andata in serie B, solo la dirigenza e la squadra “giuravano” che a loro interessava solo vincere la partita e sperare che gli eterni rivali di Barletta questa volta dessero una mano. “Traditori” gridarono i tifosi alla notizia che il Barletta aveva subito un gol dal Perugia mentre l’Andria era ferma sullo zero a zero. In quel momento il sogno appariva infranto. Ma l’urlo andriese arrivò come un avvertimento sino a Barletta e quella squadra si diede da fare per allontanare il sospetto. A rendere ancora più lancinante l’attesa fu la sfasatura tra le due partite segnando la fine di quella di Barletta un quarto d’ora dopo quella andriese.

L’Andria nel primo tempo ci mise l’anima contro un Chieti disposto a vendere cara la pelle. Addirittura al 33° lo stadio trattenne il respiro: una sciabolata del Chieti dal limite dell’area stava portando il pallone in porta. Meno male che il portiere dell’Andria fu lesto di mani. Scampato il pericolo la partita continuò con l’impegno di entrambe le squadre. Poteva chiudersi otto minuti dopo quando Monari si mangiò un gol già fatto. Fziett si accorse di avere ancora qualche capello in testa e provò a tirarselo. Ancora al 44° un brivido: Mazzoli si trovò da solo contro il portiere del Chieti; ebbene il giocatore dell’Andria riuscì a passare la palla al giocatore avversario. La pena cominciò a diventare sofferenza. Durante l’intervallo i ragionamenti volgevano al peggio mentre la passione saliva alle stelle. Negli spogliatoi l’allenatore era di diverso parere e spronò i giocatori a metterci anima e cervello perché la promozione lui la vedeva alla portata di mano. Si convinsero. All’inizio della ripresa un lampo accecò lo stadio: Mastini al centro dell’area tira una palla al volo, la quale colpisce un difensore del Chieti e carambola sul destro di Quaranta che con rabbia lo spedisce all’incrocio dei pali. La frizione del pallone con i pali fa scattare il lampo, che caracollando sulle teste lucide dei Fuzio illumina lo stadio che esplode in un boato che si sente in tutta Andria. Undicimila bocche si aprirono contemporaneamente svuotando i polmoni di ogni residuo di aria. Quaranta si inginocchiò con le mani al viso mentre i giocatori lo pestavano: solo allora seppe che a 26 anni aveva compiuto un gesto che sarebbe entrata nella storia di una città. Una squadra giovane (con otto ventenni) e un allenatore effervescente ricambiano la sofferenza di Nicola quando i figli lo indussero a sganciare un miliardo e settecento milioni per mettere su una squadra capace di dare un sogno alla città. Il passaggio alla C/1 tre anni prima era stato solo un assaggio. Dai un sogno a un popolo ed esso dimostrerà tutto il suo cuore.

Lo capì Imparato, il portiere che quella sera non giocò perché infortunato: la carta vincente è stata il pubblico. Fu proprio il pubblico a scatenarsi quella sera. I caroselli di macchine e motorini infestarono la città. Persino i barlettani fecero velocemente il pugno di chilometri di distanza per unirsi alla gioia degli andriesi. Per una sera, per gli andriesi, i barlettani non erano p-sc- dd.

Il sogno tentò di superare la precarietà: si era verso la fine della stagione delle grandi opere pubbliche per la nostra città. Dopo il più grande palazzetto dello sport dell’Italia meridionale perché non anche uno stadio adeguato? I Fuzio avevano già il progetto per 25 mila posti redatto dallo stesso progettista del Delle Alpi di Torino. Gli stessi imprenditori avevano il terreno. Lo scrivente sa bene che se si ha un progetto valido i soldi arrivano sempre. Il progetto c’era e valido, il suolo anche. Ma Barletta si accorse subito che Andria stava crescendo e tornò la rivalità questa volta con l’aiuto di Trani. E piovve, piovve tanto. Son passati più di 25 anni e Fziett va ancora avanti e dietro con il progetto in mano. Ripartiamo oggi tutti insieme e verrà un giorno che anche Andria avrà il suo stadio e quello di Mussolini entrerà a far parte dei reperti storici e gli andriesi non saranno costretti ogni volta a passare sotto la grande M. Auguri a tutti coloro che daranno una mano. Andria merita di più

Nota: si ringrazia il parrucchiere Franco Tesse per la disponibilità del materiale.