Guanti, cappellini per ripararsi dal sole cocente agostano, buste e tanta buona volontà: i piccoli amici dell’associazione Tutt’Altro, capitanati dal guru Francesco Merra, hanno ripulito una piccola zona di Castel del Monte che turisti e cittadini incivili hanno sporcato abbandonando cartacce e rifiuti di ogni genere.

Il rispetto per l’ambiente è una cosa seria e la formazione dell’individuo si pratica sin dalla tenera età. I bambini devono sapere che i posti in cui viviamo vanno preservati, custoditi e consegnati alle generazioni future che, a loro volta, dovranno fare altrettanto per consentire a chi verrà di avere lo stesso nostro vantaggio.

Quindi non sono raccolta dei rifiuti fine a se stessa ma una vera e propria lezione, all’ombra del maniero federiciano, sulla raccolta differenziata e sull’importanza di separare i materiali per fare dei rifiuti una risorsa, piuttosto che un problema ambientale. Lo sanno bene quelli di “Tutt’altro” che tra i tanti laboratori hanno realizzato il progetto “Lattin lovers” scatenando una raccolta lattine da Guinness per la realizzazione di un’opera ispirata all’autore del Guggehneim di Bilbao, un museo in titanio tra i più importanti al Mondo.

«Siamo sempre pronti a sostenere iniziative che promuovono l’ambiente – commenta Francesco Merra, presidente dell’ass. Tutt’Altro - , sono attività che hanno un forte impatto educativo sui piccoli perché aiutano loro a riflettere su quanto sia dannoso abbandonare i rifiuti. Di conseguenza si fanno promotori verso i più grandi di buone pratiche, in rispetto nei confronti dell’ambiente che ci circonda.

L’appuntamento a Castel del Monte ha avuto il suo culmine con il momento di lettura all’interno di Castel del Monte. Abbiamo messo a disposizione una libreria itinerante che ha permesso ai piccoli partecipanti di assaporare il gusto della lettura e contestualizzarlo al fascino magico che da sempre suscita il maniero ottagonale».