Proseguono gli appuntamenti della XIV^ edizione di “Sogni nelle Notti di Mezza Estate”, manifestazione promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Fanno parte della Strada i comuni di Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Minervino Murge e Canosa di Puglia e le aziende ad essa aderenti, masserie, strutture ricettive, ristoranti, e tutto ciò che fa parte del comparto elaiogastronomico.

Fervono nel frattempo i preparativi per il week-end di ferragosto.

Si comincia la notte del 14 con la cena “Aspettando Ferragosto con i Blue Sugar, musiche e canzoni di Zucchero Fornaciari interpretate da una band di successo con Cena sotto le Stelle" organizzata dalla Masseria Torre di Nebbia situata nel cuore della Murgia coratina.

Mentre per il giorno di Ferragosto si inizia dalla mattina con passeggiata lungo la costa e battuta di pesca a bordo del Peschereccio Marilena per un'esperienza indimenticabile. Partenza ore 9 dal porto di Trani e rientro alle ore 16.

Un pranzo con musica dal vivo ed aperitivo all’ora del tramonto è invece la proposta realizzata dall’Agriturismo Terre di Traiano, in c.da Torre di Bocca ad Andria, dove il Lycia Gissi duo formato dalla cantante Lycia Gissi e dal chitarrista Riccardo Lorusso, si esibirà con un repertorio che spazia dal blues al rock cantautoriale fino ad arrangiamenti swing. Tra gli autori scelti: Beatles, Queen, Elvis, James Taylor, Sting, U2 e musica anni ’60, ’70 e ’80. Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare il Museo dell'Olio, e per concludere all'ora del tramonto degustazione di vini in uno scenario incantevole dai colori tipicamente murgiani.

Info 392/6948919