"Le barche di Santa Maria", a Corato omaggio alla Madonna dell'Altomare

Anche quest’anno arriva puntualissimo il concorso coratino delle barche di Santa Maria. Ad organizzarlo è sempre il Comune di Corato, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Pro loco Quadratum.

Le barche in carta crespa o velina, legno o canne, vengono realizzate da singoli cittadini, gruppi e associazioni e sono esposte dal 13 al 23 agosto nel centro storico, ed esattamente nella zona compresa tra via Roma (angolo via Duomo), piazza Sedile e via S. Benedetto.

Il cielo della vicina città di Corato si arricchisce con la luce dei preziosi manufatti artigianali che simboleggiano un'antica trazione cristiana: il giorno del 15 agosto si celebra Santa Maria Assunta, la stessa è considerata l’arca dell’alleanza e/o traghettatrice di anime di cui si parla nella prima lettura. Come l’antica Arca aveva contenuto le tavole della legge, cioè la Parola di Dio che sanciva l’alleanza con il suo popolo, così Maria ha portato in grembo la definitiva Parola di Dio, la stesso Verbo fatto carne in cui si sancisce la nuova e definitiva alleanza in virtù della quale anche la morte è stata sconfitta.

Maria non sperimenta la morte come separazione dal Figlio e Maestro amato. Secondo un’antica tradizione, infatti, al termine dei suoi giorni terreni, Maria si è addormentata nella morte per essere poi risvegliata dal Figlio e da Lui introdotta, come la definitiva Arca dell’alleanza, nel santuario del Cielo.



Questo il motivo per cui, in occasione della festività dell’Assunta, gli abitanti di Corato, da sempre, abbelliscono la città con barchette che di sera si illuminano di mille colori, rendendo unica e suggestiva l'atmosfera nel centro cittadino.



Ne parliamo anche noi, qui ad Andria, perché quest'anno tra i manufatti artigianali esposti vi è anche la barca in onore della nostra Madonna dell'Altomare realizzata da Luigi Ricciardi.