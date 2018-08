Una troupe tedesca sbarca a Castel del Monte

Cominceranno oggi le riprese del documentario storico-culturale sui castelli medievali in Europa che prevede anche una tappa a Castel del Monte.

Il documentario, dal titolo “Castelli-Edifici del potere”, verrà realizzato per la tv pubblica tedesca ZDF e Arte, è composto di due parti, ed affronta il tema delle vicende storiche dei castelli e delle città in cui sono sorti, sia in Germnaia che nel resto d’Europa.

La narrazione riguarda, dunque, pure il territorio al cui interno vi è il castello e quindi per Castel del Monte, come per gli altri, la regista, Sabine Beir, effettuerà riprese anche della città e dei suoi dintorni.

«Siamo ben felici di questo rinnovato interesse dei media tedeschi per il nostro castello e per la nostra città - spiega l’arch. Rosangela Laera,Vice Sindaco -, che ha fornito anche materiale documentale utile per il lavoro della equipe televisiva. Abbiamo dato subito la nostra collaborazione alla troupe che effettuerà le riprese dall’alto ricorrendo anche ad un drone».

«Ancora una volta si accendono i riflettori internazionali sulla città grazie al Castel del Monte. E ci auguriamo – spiega l’assessore al Turismo, avv. Francesca Magliano – che sia di auspicio per l’ulteriore valorizzazione del legame fortissimo esistente tra la città, Castel del Monte e Federico II di Svevia. Dal documentario, ne siamo certi, emergeranno non solo immagini bellissime, ma anche ricostruzioni storicamente molto nette sul legame specialissimo del Puer Apuliae con Andria, la sua Cattedrale con le tombe di due delle sue tre mogli, il suo Arco di Federico. Per questa via dunque la tv tedesca contribuirà ulteriormente alla valorizzazione storico-culturale di Andria come città indefettibilmente legata al Maniero Federiciano».