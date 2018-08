Festa di Sant'Agostino, tre giorni per riflettere sull'educazione e rinnovare lo spirito comunitario

Anche quest'anno la comunità di Sant'Agostino si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti per il suo patrono, Sant'Agostino, e sua madre Santa Monica a partire dalla serata odierna.

Come ogni anno già dal 26 la comunità si incontra per un momento di preghiera, il Rosario, la santa Messa in onore della Madonna del Buon Consiglio venerata in questa parrocchia e ogni 26 di mese, in modo particolare, viene ricordata.

«Quest'anno il 26 - dice il parroco, don Vito Gaudioso - sarà un momento anche bello per la nostra comunità perché verrà intronizzata e presentata quindi alla Comunità la nuova statua di Sant'Agostino, fatta realizzare dall'artista, scultore cartapestaio Antonio Papa di Surano (Le): quindi alle ore 19.00, durante la S. Messa, questa statua verrà benedetta e presentata per il culto all'intera comunità, momento sicuramente bello emozionante e storicamente importante perché perché potremmo dire nel tempo che: "io ero presente quando questa statua, è giunta in questa comunità . Il 27 ricorre la memoria di Santa Monica,madre di Sant'Agostino e quindi la preghiera, l'attenzione, la nostra riflessione sarà all'educazione alla fede, dell'educazione verso le nuove generazioni in modo particolare ricorderemo tutte le mamme, chiederemo la benedizione in modo speciale per le mamme durante la santa Messa alle ore 19.00 presieduta da Padre Antonino del Santuario della Madonna dei Miracoli agostiniano.

Dopo la celebrazione, in Piazza Sant'Agostino la comunità si incontrerà per una cena comunitaria. Chi volesse partecipare può ritirare il ticket che è gratuito e prendere parte quindi dalle 20:30 in poi a questa cena di divertimento e di fraternità. Il 28, giorno e Solennità della festa di Sant'Agostino, la Comunità di Sant'Agostino reciterà alle ore 18:30 il Rosario, poi la S.Messa Solenne sarà presieduta da Monsignor Agostino Superbo; faremo gli auguri a questo nostro caro condiocesano. Don Agostino è Vescovo emerito della diocesi di Potenza, spezzerà per noi il pane della Parola e ci aiuterà a lodare e ringraziare Dio e a chiedere la potente intercessione di Sant'Agostino, specialmente alla ricerca del bene e del vero. Poi in piazza la comunità si intratterrà per un momento di festa,di fraternità e di condivisione. Ci aiuterà ad allietare la serata l'artista Sabino Matera e il gruppo musicale "Controcorrente"».