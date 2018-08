Oggi laboratorio di Michele Sinisi su Pirandello e proiezione "Solchi sperimentali"

Due le iniziative ad Andria oggi, martedì 28 agosto, per Aspettando il Festival Internazionale Castel dei Mondi, organizzate da Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Officina S. Domenico di Andria. Sei personaggi in cerca d'autore da Luigi Pirandello, laboratorio di Michele Sinisi per la produzione dello spettacolo aperto al pubblico da domani sino al 31 agosto, dalle 13.00 alle 19.00 (ingresso gratuito - Officina S. Domenico - via Sant'Angelo dei Meli, 36, Andria). Il testo di Pirandello è un capolavoro della storia della letteratura, non solo italiana. Molte delle istanze di questo testo di Pirandello sono state inglobate dalla concezione contemporanea del Teatro. Lo svelamento del meccanismo della creazione scenica e il percorso con cui ci si avvicina al personaggio sono ormai consuetudini del fare teatro, dalle scene più underground e indipendenti fino a quelle più convenzionali e istituzionalizzate.



Sempre nella giornata odierna all’Officina S. Domenico, dalle ore 20.00, avrà luogo la proiezione del doppio DVD "Solchi sperimentali", prodotto che segue l'uscita del libro con lo stesso titolo, curato e realizzato dal critico e musicologo Antonello Cresti. “Solchi sperimentali” è il punto di arrivo di venti anni di ascolti “matti e disperatissimi”, il tentativo di tracciare un percorso che, snodandosi attraverso i circa 300 album recensiti, fornisce una immagine il più ampia possibile di tutti i percorsi sperimentali affrontati dalla “musica giovane” dagli anni sessanta ad oggi. Ingresso gratuito.

Le iniziative, realizzate dal Teatro Pubblico Pugliese, rientrano tra le attività di elevato spessore culturale di promozione degli interventi promossi nella provincia Barletta – Andria - Trani: Valorizzazione della Storia e del Sito di Canne della Battaglia, Festival Internazionale Castel dei Mondi e la Disfida di Barletta.