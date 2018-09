​Celebrazioni per la festa dei santi patroni 2018

"La celebrazione delle feste patronali da sempre costituisce l’inizio ufficiale del nuovo Anno Pastorale, che vivremo sostenuti e guidati dagli orientamenti che il Vescovo ci offre nella sua nuova Lettera Pastorale: “Date loro voi stessi da mangiare”.



Il Triduo sarà presieduto e animato dal Vescovo che così avrà modo di presentare e, al termine di ogni giornata, consegnare ai Rappresentanti parrocchiali dei Catechisti, Animatori della Liturgia e Operatori della Carità, la Lettera pastorale-

Triduo di preparazione: 12 – 13 – 14 settembre 2018 ore 20:00 - Solenne Celebrazione dei Vespri e Lectio Divina - Chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo”

Appuntamenti delle feste patronali

Sabato 15 settembre

ore 18.00. in Cattedrale: Celebrazione dei Primi Vespri della Solennità

mentre dal Santuario partirà la Processione

ore 19.00: Accoglienza del Simulacro della Madonna dei Miracoli presso la Chiesa parrocchiale di S. Maria Addolorata alle Croci.

La Processione proseguirà per le seguenti vie: S. Andrea, Federico II di Svevia, P.zza Manfredi, Corrado IV di Svevia, P.zza La Corte, P.zza Duomo, Chiesa Cattedrale, dove il Vescovo impartirà la Benedizione.

Seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Domenica 16 settembre

ore 7,00 - 8,00 - 9,00 - 10,00:

Ss. Messe presso la Chiesa Cattedrale

ore 11,30: Solenne Messa Pontificale presieduta da S.E.R. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria

ore 19,00: Processione dei Santi Patroni

Itinerario: P.zza Duomo, P.zza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, P.zza V. Emanuele II (lato Ceci), Porta Castello, Via Bovio, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via Manthonè, P.zza Porta La Barra, Via Orsini, Via Poli, Via Salvator Rosa, Via Pisani, P.zza Imbriani, Via De Gasperi, Porta Castello, P.zza V. Emanuele II, dove si concluderà la processione con la Benedizione del Vescovo.

Nella Chiesa Cattedrale seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Lunedì 17 settembre

ore 8,00-9,00-10,00-11,00-12,00: Ss. Messe presso la Chiesa Cattedrale ore 19,00: Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento.