Assalto alla poesia: ad Andria una piccola comunità aderisce alla proposta di Franco Arminio

Ad Andria una piccola comunità si riunisce sabato 15 settembre accogliendo la proposta di Franco Arminio (poeta e paesologo fondatore della Casa della paesologia).

L’idea di Franco Arminio è che nel mese di settembre ognuno vada in libreria a comprare un libro di poesia.

"Possiamo pensare a un giorno in cui concentrare gli acquisti, la lettura e quindi anche occasioni di incontri comunitari. L’evento potrebbe essere duplicato da chi vuole in ogni città e paese nella stessa giornata.

Una volta si diceva che la bellezza salverà il mondo ora si potrebbe dire che la poesia salverà il mondo. A me interessa una cosa molto più piccola, fare un gesto comune, qualcosa assieme. Poi valuteremo che cosa è successo.

Il 15 settembre potrebbe rappresentare la nostra giornata comunitaria di “Assalto alla poesia”. Sarebbe bellissimo se le gli scaffali di poesia dopo quel giorno restassero vuoti.

Vi invitiamo a condividere, assaporare, consultare e acquistare poesia.

Ci incontreremo alle 10.00 in corso Cavour, 132 nella libreria Mondadori.

Seguiranno due azioni poetiche dal centro al margine della città:

- Passeggiata in bicicletta

- Passeggiata pedonale.

Il percorso in bici prevede le soste sui binari di via Trani, “Giardino mediterraneo” all’interno della villa comunale, parco “Giovanni Paolo II”, chiesa rupestre ‘Santa Croce’. Il percorso pedonale toccherà le seguenti tappe: piazza Umberto I (Palazzo di città), mercato nuovo (piazza del pesce), via Quarti (ospedale vecchio), chiesa rupestre ‘Santa Croce’. I partecipanti potranno portare con sè o cogliere l'invito ad acquistare libri di poesia.

Poesie da declamare in compagnia, da regalare, da sussurrare, offrire come atto di gentilezza e gratitudine in ciascuna tappa dei percorsi.

"L’Assalto alla poesia è un assalto alla miseria spirituale che sta conquistando tutto. Comprare un libro di poesia, farlo assieme a tanti altri, è uscire dalla mestizia che aleggia intorno alla letteratura, è ridare vigore politico alle parole migliori che gli uomini e le donne di ogni tempo hanno scritto". (Franco Arminio)

Per adesioni scrivere a andriaxassaltoallapoesia@gmail.com o seguite l’evento fb Andria x Assalto alla poesia.