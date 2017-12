Teatro ad Andria, Di Bari: «Non prendere in giro i cittadini. Le idee vanno messe in pratica»

«Tutti vorremmo un teatro ad Andria. Quello che non vogliamo è che i cittadini vengano presi in giro facendo credere loro che il teatro verrà realizzato nei prossimi tre anni». Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari, esprimendo le sue perplessità in merito all’articolo del Bilancio di previsione regionale 2018 a firma del consigliere regionale Sabino Zinni e che prevede lo stanziamento di 450 mila euro (150 mila euro l’anno per tre anni) per un concorso di idee per la realizzazione del teatro comunale di Andria.

«Il teatro è uno di quei luoghi - incalza la consigliera pentastellata - di cui più si sente la mancanza in città, ma l’articolo in questione suscita parecchi interrogativi. Si parla di un concorso di idee ma non è chiaro se si tratterà di un concorso annuale, quindi ripetuto ogni anno o si avrà alla fine un concorso triennale per un’idea da 450 mila euro. E ancora, saranno spesi 450 mila euro per avere solo un’idea progettuale? Il concorso di idee richiederà un progetto preliminare: con quali risorse si avrà la versione definitiva ed esecutiva del progetto? Intanto saranno già passati 3 anni per avere un’idea. Poi arriva il bello, toccherà trovare i finanziamenti per dare concretezza a queste idee e forse ci vorranno altri 3 anni per trovare i soldi per costruire il teatro. In tutto questo - spiega - bisognerà tener conto delle ristrettezze economiche con cui operano gli enti pubblici. Poi toccherà fare gara, aggiudicazione e poi costruzione e forse trascorreranno altri 3 anni. Passeranno 10 anni, se tutto va bene».

La consigliera cinquestelle si chiede anche se in questi tre anni si riuscirà a completare il nuovo teatro ex Macello e cosa ne sarà del teatro Astra.

«Mi chiedo - continua Di Bari - se non siamo riusciti a gestire come comunità due teatri, riusciremo a realizzarne un terzo? Le idee sono importanti, ma devono essere messe in pratica e questo spesso non succede in politica, dove gli annunci, le idee, le promesse rimangono solo parole vuote. È già successo che qualcuno abbia basato la sua campagna su questo e purtroppo sono rimasti solo annunci. Non vorremmo che come il sindaco Giorgino, anche il consigliere regionale Zinni, possa illudere gli andriesi con un “concorso di idee". Ben vengano le idee, ma bisogna poi trasformarle in realtà, perché altrimenti il consigliere Zinni rischierebbe di assomigliare molto al candidato sindaco Giorgino che passeggiava in un teatro inesistente. Per questo - conclude la pentastellata - invitiamo i cittadini ad aprire gli occhi e a non farsi ingannare da chi apparentemente sembra nuovo ed invece è totalmente uguale a quanto già visto.