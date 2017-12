Giorgino resta Sindaco. Fucci: «Era l’ipotesi che auspicavo»

In relazione allo scioglimento anticipato delle Camere e alla mancata emanazione di una deroga alla incandidabilità dei Sindaci, l’on. Benedetto Fucci, deputato uscente di Noi con l'Italia, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Tra le due ipotesi in campo che – stando ai rumors – riguardavano il Primo cittadino, si è verificata quella che maggiormente auspicavo, come ho dichiarato in diversi interventi a mezzo stampa e tv: Nicola Giorgino rimane Sindaco di Andria.

Sono convinto che l’interruzione dell’esperienza amministrativa, avrebbe vanificato una parte significativa del lavoro cominciato quasi otto anni fa e che entro la fine di questo mandato amministrativo è destinato a trovare compimento.

Fugata ogni incertezza, che inevitabilmente si è ripercossa sull’incisività dell’azione amministrativa e sulla coesione del centrodestra cittadino, ritengo indispensabile una sterzata decisa in termini di condivisione e di individuazione delle priorità, per dare nuovo slancio agli impegni assunti con l’elettorato nel 2010 e ribaditi nel 2015.

Direzione Italia conferma il sostegno convinto al Sindaco e non mancherà di far sentire il proprio apporto in termini costruttivi, anche se talvolta potrà essere connotato da accenti critici.

Nella mia veste di parlamentare uscente - conclude Fucci -, rinnovo a tutte le forze della coalizione di centrodestra l’invito a rimboccarsi le maniche, a mettere da parte frizioni e polemiche e a cementare un nuovo patto per la città».