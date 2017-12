FI Bat,De Mucci: «Finalmente si è messa la parola fine alla XVII legislatura»

«Ora è giunto il momento di ritornare alle urne ed eleggere un governo eletto democraticamente dal popolo italiano. Ci viene consegnato un Paese allo sbando, che ha tutelato, durante questi anni di governi non eletti dal popolo, solo gli interessi delle banche e dell’alta finanza, attraverso tecnocrati e burocrati che hanno dimenticato i problemi reali dei lavoratori, delle famiglie, dei pensionati e di tutte le fasce più deboli del nostro paese.

Dinanzi a noi - commenta il coordinatore provinciale di Forza Italia Bat Luigi De Mucci - vi sono sfide importanti che riguarderanno il ruolo dell’Italia in Europa, l’occupazione giovanile, il lavoro, il prelievo fiscale, le povertà, il fenomeno della migrazioni e il futuro dei nostri figli e delle future generazioni.

Si deve mettere in campo un’azione politica seria e concreta, tesa a risolvere i problemi quotidiani degli italiani.

Tutto ciò, può essere realizzato solo attraverso una politica di centrodestra, guidata da quella lungimirante visione della politica del fare, che ha, sin da sempre, caratterizzato il presidente Silvio Berlusconi. Un leader straordinario, un uomo unico, uno statista che, ancora una volta, ha deciso di scendere in campo per amore della sua nazione e di tutti quegli italiani che hanno riposto fiducia in lui durante questi anni.

Il futuro ci appartiene ed ora, come non mai, dobbiamo scendere in campo per ridare dignità e credibilità alla nostra Italia in Europa e nel mondo.