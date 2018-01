Giuseppe D’Ambrosio affida ai social il suo appello per la candidatura alle parlamentarie in vista delle elezioni di Marzo: «Fra poche ore voteremo alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Potrete scegliere anche me fra i candidati. In tanti vi stanno parlando di senso di responsabilità, di chiamate e messaggi per far candidare chiunque. Li ho ricevuti anche io. Ma prima ancora degli incoraggiamenti generici mi sono confrontato con i gruppi di attivisti del mio territorio. Mi sono confrontato con chi ha pedalato con me per questi cinque lunghi anni. Abbiamo deciso di ricominciare, di riprendere la strada. Abbiamo bevuto un sorso dalla borraccia, abbiamo ripreso fiato. Ora è tempo di ripartire. Buon voto a tutti!»

A sostegno della sua candidatura il consigliere comunale pentastellato, Michele Coratella: «Devo tanto a Giuseppe come molti di noi. In questi 5 anni non si è mai risparmiato, in ogni iniziativa ha sempre dato il massimo e quando c’è da lavorare è ancora oggi sempre il primo. Quello che ho sempre ammirato in lui sono la caparbietà e la determinazione con cui affronta ogni situazione. Hai fatto tanta strada in questi anni sia a Roma che per il territorio e il risultato di tanto lavoro lo vedo nel numero di portavoce comunali che ci sono oggi nella Bat.

Credo che la conseguenza logica di questo lavoro sia la tua candidatura alle parlamentarie.

In bocca al lupo Giuseppe e sono sicuro che coloro che interpretano il vero spirito del Movimento non potranno che riconfermarti».