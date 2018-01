Casse comunali vuote, le ditte dei servizi mensa e poste dicono basta

Che la situazione delle casse comunali fosse al limite, lo sapevamo. Ma che il silenzio della stessa Amministrazione potesse provocare la sospensione di alcuni servizi essenziali ai bambini, è una tragica conseguenza. Ne dà notizia il consigliere Pietro Di Pilato (M5S), in riferimento alla questione dei mancati pagamenti alla ditta che gestisce il servizio.

«La situazione delle casse comunali è disperata - scrive Di Pilato -. La cosa è nota anche al Babbo Natale appeso al balcone di fronte casa mia. Ma che un'azienda vanti un credito di un anno e che nello stesso tempo ci siano determine dirigenziali di liquidazione dei soliti contributicchi (che potrebbero aspettare qualche mese in più) è decisamente aberrante. Stiamo parlando della refezione scolastica di tanti bambini andriesi. A che gioco giochiamo, Sindaco? Briscola?»

Nella lettera inviata dalla ditta, appaltatrice del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per il Comune di Andria, ai suoi dipendenti, si ricostruisce la storia dei mancati pagamenti e delle mancate risposte da parte dell'Amministrazione, e nello specifico che «a fronte di tale servizio regolarmente espletato, risulta ad oggi creditrice del Comune di Andria dell'importo corrispondente a circa un'intera annualità» e che nonostante le ripetute sollecitazioni, le lettere, le richieste di pagare almeno parte dell'importo per «tamponare l'importante scompenso economico determinatosi», ad oggi tutto risulta inevaso.

Per questo motivo, a partire dal prossimo lunedì 8 gennaio, il servizio viene sospeso e le prestazioni lavorative dei dipendenti con esso. Quindi non solo viene meno uno dei servizi sotto la lente d'ingrandimento dopo i recenti tentativi di sospensione e riduzione, ma anche numerosi lavoratori perderanno preziose giornate lavorative.

Ma non è l'unica situazione di questo tipo: anche la società Poste Nazionali srl, a cui con determina dirigenziale era stato affidato il servizio di postalizzazione della corrispondenza del protocollo del Comune di Andria consistenti nel ritiro, consegna, affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Andria in tutto il territorio nazionale ed internazionale per i mesi di gennaio e febbraio 2018, ha rifiutato seccamente vantando ancora crediti da marzo a dicembre 2017. Insomma, la situazione non è certamente rosea e anche altre aziende titolari di alcuni servizi, a ruota, potrebbero recedere dalla loro disponibilità.