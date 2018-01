Si terrà questa mattina, presso l'auditorium San Luigi in piazza Mazzini a Trani, un incontro in merito alla nuova legge elettorale, il Rosatellum, che porterà al voto nella primavera del 2018. L’incontro pubblico, che avrà inizio alle 10:30, punta a spiegare e commentare la nuova legge elettorale per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e vedrà la partecipazione dell’Onorevole Gero Grassi. Interverranno anche il segretario provinciale Pd Pasquale Di Fazio e il segretario Pd di Trani Fernando Riccio.

"Un'occasione importante per fare politica e allo stesso tempo cultura, affinché i cittadini vadano a votare in modo consapevole - ha dichiarato l'onorevole Grassi -. Tracciamo la storia delle leggi elettorali in Italia con un bilancio dei cinque anni di Governo del Pd. Lo faremo senza retorica e senza politichese."

"Le elezioni sono sicuramente l’esercizio più diretto di democrazia partecipata - ha dichiarato il segretario provinciale del Pd Pasquale di Fazio - Ma al cospetto di una nuova legge elettorale che mette insieme una prevalente quota proporzionale con una minoritaria quota uninominale, appare necessario conoscere bene i meccanismi di voto".