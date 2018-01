Trasporto, Marmo e Di Bari sulla delicata questione dei Trasporti a margine del consiglio regionale

Al termine della seduta odierna di Consiglio regionale monotematico sui trasporti, riceviamo e pubblichiamo gli interventi di Nino Marmo (FI) e Grazia Di Bari (M5S):



«Dovevamo parlare della qualità e delle prospettive per il trasporto pubblico pugliese ed invece i riferimenti sono stati solo alla tragedia ferroviaria di Andria. Abbiamo assistito a interventi dal piglio sgradevolmente inquisitorio, alla inutile ricerca di responsabilità, prerogativa che invece è tutta in capo alla magistratura - commenta il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo -.



Il tema di oggi, come impostato dalla relazione dell’assessore Nunziante, era incentrato sui più diversificati settori del trasporto e sulla qualità del servizio. Porsi il problema di come superare la situazione attuale è questione prioritaria invece di accontentarsi di qualche corsa di autobus in più inserita qua e là. Prima dell'incidente su quella tratta, tutti -e dico tutti- convenivamo sull'efficienza della Ferrotramviaria ed è strabiliante come, il giorno dopo, ci si impegni così grezzamente a puntare il dito contro. Senza contare la caccia alle streghe di chi, con una serie di illazioni, cerca di ascrivere responsabilità sui ritardi amministrativi ad un Comune piuttosto che a un altro. Illazioni facili da smentire con le carte. C’è chi chiacchiera, e chi si da da fare con atti concreti, come quello di aver salvato i fondi comunitari per la realizzazione del grande progetto sulla tratta ferroviaria. Mi permetto - conclude la nota di Marmo - di prendermi questo merito perché se abbiamo ottenuto dalla Commissione Europea il mantenimento del finanziamento del progetto "a cavallo di due periodi di programmazione comunitaria", non perdendo le risorse, è solo perché sono intervenuto personalmente più volte per superare i vincoli della programmazione comunitaria con la grande disponibilità dell’allora assessore Giannini».

Alla nota di Marmo si aggiunge anche quella del consigliere pentastellato Grazia Di Bari che invece punta il dito contro Nunziante: «Dopo un anno e mezzo di attesa per il Consiglio monotematico sui trasporti, dall’assessore Nunziante ci saremmo aspettati qualcosa di più di un discorso fatto di belle intenzioni, ma senza alcun provvedimento concreto né un cronoprogramma delle opere per centinaia di milioni di euro.

Se l’assessore avesse accolto il nostro invito a viaggiare su un qualsiasi mezzo pubblico - continua la consigliera andriese - probabilmente a quest’ora avremmo avuto risposte e non rinvii a date che probabilmente non saranno rispettate. A distanza di un anno e mezzo dal disastro ferroviario sulla linea Andria - Corato, la tratta Ferroviaria Barletta-Bari non è ancora completamente sicura, la sicurezza è ancora in larga parte affidata al sistema telefonico, mentre per la mole di traffico ferroviario su binario unico esistente, si sarebbe dovuto adottare il SCMT, sistema di sicurezza che avremmo avuto anche prima del 12 luglio del 2016 se solo la Ferrotramviaria avesse proceduto ad effettuare i lavori del raddoppio dei binari, già finanziati lungo tutta la tratta, nei tempi da essa stessa previsti. Per questo alla luce anche di quanto sta emergendo dalle indagini sul disastro ferroviario, non posso che continuare a chiedere all’assessore Nunziante di rivedere la decisione di prorogare, sostanzialmente, la concessione a Ferrotramviaria fino al 2028. Una società che, secondo la procura, oltre a non aver utilizzato tutti i fondi regionali previsti dal contratto per la manutenzione, avrebbe preferito il proprio profitto alla sicurezza ferroviaria, il tutto anche con la responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare e non l’ha fatto. Oltre a questo - incalza Di Bari - bisogna tener conto delle condizioni in cui sono costretti a viaggiare i pendolari, a dir poco vergognose: veri e propri viaggi della speranza con autobus e treni stracolmi con i capostazione costretti, in alcuni casi addirittura a fare scendere i viaggiatori».

Per dar voce ai pendolari la consigliera del M5S Grazia Di Bari ha dato vita a una raccolta firme sottoscritta da oltre 2000 viaggiatori per fermare i “Viaggi della speranza” e chiede che sia garantito il servizio pubblico attraverso un adeguato numero di mezzi, aumentando le corse sia ferroviarie che automobilistiche nelle tratte di maggior affluenza ed accelerando l’iter per l’utilizzo dei 100 mila euro già a disposizione per la tratta Minervino-Spinazzola-Bari.

«A breve in assessorato - prosegue la consigliera pentastellata - parteciperemo ad un incontro con i tecnici per chiedere di aumentare le corse sulle linee ferroviarie Bari-Barletta e Foggia-Bari e di potenziare il trasporto su gomma sulle linee Spinazzola-Minervino-Bari, Canosa-Barletta e Canosa-Bari, Trani-Andria e Barletta-Andria-Corato-Ruvo-Terlizzi-Bitonto. Continueremo a batterci - conclude - per il bene dei pendolari pugliesi.