Elezioni di primavera, il dilemma: gli scrutatori saranno scelti tra disoccupati e studenti?

Con la fissazione della data delle elezioni, si è messa in moto la macchina amministrativa per l’organizzazione materiale delle stesse.

Tra le tante cose da tenere in considerazione, vi è la nomina degli scrutatori.

Da anni, in tantissime città italiane, tra cui anche Andria, si è proceduto alla scelta degli stessi, dando priorità a disoccupati e studenti. Una scelta più che opportuna e che si è ripetuta nel tempo.

A oggi, mentre nelle città vicine, tra cui Canosa di Puglia, sono già partiti gli avvisi per le domande di iscrizione in appositi elenchi di disoccupati e studenti, ad Andria non si sa ancora nulla.

Per le elezioni politiche di quest’anno, si continuerà a seguire l’indirizzo degli anni precedenti, ovvero, quello di scegliere gli scrutatori tra studenti e disoccupati, oppure, da quest’anno qualcosa è cambiato?

Sarebbe utile e necessario un chiarimento, dato che i giorni passano e si avvicinano i termini per la nomina degli scrutatori.