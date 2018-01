Candidati e candidabili in vista delle elezioni del 4 Marzo

La partita persa da Giorgino per Roma, e quindi la sua impossibilità di candidarsi alle politiche del prossimo 4 marzo, sta causando non pochi grattacapi per i vertici politici di centrodestra nella individuazione di papabili candidati.

Tra le varie ipotesi susseguitesi nel partito più rappresentativo della coalizione, ovvero Forza Italia, c’è quella di candidare il presidente del Consiglio, Laura Di Pilato, per il ruolo istituzionale che la stessa ricopre. Quest’ultima, raggiunta da noi telefonicamente, ha invece dichiarato di non essere disponibile a candidarsi alle elezioni politiche del 4 marzo. La stessa invita il Sindaco Giorgino e il partito di FI, che avevano ipotizzato una fine anticipata della consiliatura comunale, ad individuare celermente una candidatura di prestigio tesa a rafforzare il centrodestra andriese e le comunità locali interessate.

Si fanno i nomi di Pasquale De Toma (consigliere comunale di Trani), Dario Damiani (consigliere comunale di Barletta) e Nico De Palma (neo consigliere comunale di Forza Italia a Canosa). Pare che il consigliere Nino Marmo abbia dato una disponibilità a candidarsi, resta da vedere se la disponibilità è limitata al solo collegio uninominale o se invece anche lui richieda una specie di “paracadute” nella lista proporzionale del plurinominale.

Per il centrodestra potrebbe ritornare di moda la candidatura del parlamentare uscente Benedetto Fucci atteso che il consigliere regionale Ventola sarebbe poco propenso a competere con l’ass. regionale Caracciolo. È di queste ore, infatti, la notizia della candidatura alla Camera dei Deputati dell'assessore regionale all'Ambiente Filippo Caracciolo per il collegio uninominale di Barletta, Andria, Trani e Canosa. Una decisione voluta del presidente Michele Emiliano e dalla direzione nazionale del Partito Democratico. Quella di Caracciolo sarebbe una disponibilità collocabile nell’area Emiliano. Vedremo se condivisa con le varie anime del PD. Nel listino proporzionale, invece, sembrerebbe favorita la presidente regionale del PD, Assuntela Messina, volto noto della politica barlettana e molto vicina ad Emiliano. Sembrerebbe fuori dai giochi invece Ruggiero Mennea.

Siamo certi che quest’ultima decisione in casa del centrosinistra avrà peso anche sulla scelta del candidato di centrodestra: agnello sacrificale di un seggio ormai “assegnato” data la quasi impossibilità di potersela giocare con il vicino “concorrente” barlettano.

Dalla nostra redazione si osserva come la legge sia alquanto illogica: a un sindaco è concesso di candidarsi solo se si dimette 6 mesi prima dalle elezioni, mentre per un consigliere regionale viene data la possibilità di restare in carica e lo stesso ha ben 6 mesi a disposizione, in caso di vittoria all’elezione, per optare tra consiglio regionale e parlamento.

In casa M5S invece, siamo alla vigilia delle parlamentarie: domani, martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio dalle ore 10 alle ore 21 si terranno le consultazioni online su Rousseau che vedono tra i candidati alla Camera il deputato uscente Giuseppe D’Ambrosio.

Partenze e arrivi tutti da definire o già definiti per buona pace dei bocciati, respinti o, se volete, “trombati”.