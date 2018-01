Aule non riscaldate al Nuzzi, Di Bari: «Giorgino metta a disposizione edifici di Comune e Provincia»

Il dirigente scolastico del liceo scientifico Nuzzi di Andria ha convocato una conferenza stampa per denunciare il mancato collaudo delle nuove aule e la mancanza di riscaldamento. Esprime la sua solidarietà la consigliera regionale M5S Grazia Di Bari:

«Quella del liceo scientifico Nuzzi - dichiara Di Bari - è una situazione che si protrae da troppo tempo. Desidero esprimere tutto il mio sostegno ai ragazzi costretti a seguire le lezioni al gelo ed al dirigente scolastico costretto a lasciare a rotazione a casa 8 classi. Una situazione davvero intollerabile nel 2018 che comprime il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Ma quanto è ancora più grave è il presidente della provincia BAT Giorgino, colui che avrebbe la possibilità e la responsabilità politica di amministrare e risolvere questi problemi, è attualmente troppo preso dal risiko delle candidature al Parlamento per potersi occupare dei disagi dei ragazzi del Nuzzi che o stanno al freddo o restano a casa».

Giaà a marzo 2017, gli uffici provinciali avevano avanzato la richiesta di nomina di un “legale di elevata ed opportuna formazione professionale” che potesse occuparsi di risolvere la questione del collaudo delle aule. Una richiesta ribadita a settembre ed a novembre 2017.

«Nonostante ciò la provincia BAT - prosegue la consigliera pentastellata - non ha mai provveduto alla nomina di un legale di opportuna formazione nonostante gli stessi uffici provinciali avessero lamentato la “mancata tutela legale dell’Ente”. Si è trattato di mancanza di tempo, mancanza di volontà o assenza di interesse politico. Eppure ricordiamo che quando si è trattato di intervenire contro il Comune di Canosa sulla questione “Tufarelle” la Provincia non ha perso tempo ed è riuscita a nominare un legale più che tempestivamente. E’ dunque questa la discriminante per il presidente Giorgino? Ci si attiva solo quando in ballo ci sono interessi politici e non gli interessi della scuola, dei docenti e dei ragazzi della nostra città e della nostra provincia? Docenti e ragazzi che sono stati addirittura costretti a raccogliere le firme per una petizione finalizzata a richiedere, a chi di dovere, di attivarsi per garantirgli il sacrosanto diritto di lavorare e studiare in condizioni umane. In attesa di avere una risposta, al presidente e sindaco Giorgino farei una proposta: dal momento che da tempo non vengono convocati nè consigli Comunali e nè tantomeno provinciali, perché Giorgino non mette a disposizione le due sale consiliari? Quei due edifici - conclude - a differenze delle aule del Nuzzi, sono riscaldati più che adeguatamente».