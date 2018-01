Il PD andriese propone la candidatura di Giovanni Vurchio alla Camera

Il coordinamento cittadino del Partito Democratico di Andria si è riunito ieri sera presso la sala Brunforte 4 per discutere eventuali candidature in vista delle competizioni elettorali del prossimo 4 marzo.

La segreteria del circolo locale si è espressa all'unanimità sull'esigenza della città di Andria di tornare protagonista dello scenario politico territoriale, quindi ha proposto come possibile candidato al proporzionale il segretario cittadino Giovanni Vurchio, in quanto espressione dell'entusiasmo ritrovato di una comunità politica desiderosa di affrontare le imminenti sfide elettorali con tenacia e determinazione.

«Andria non può più essere il fanalino di coda – ha dichiarato lo stesso Vurchio – del sistema, in quanto è un centro che ha tutte le potenzialità per essere il motore trainante del Pd provinciale, pertanto non ci resta che lavorare e portare a casa i risultati».

La suddetta proposta, approvata a maggioranza, è stata l'unica ad essere pervenuta al tavolo di presidenza nel corso dei lavori, nonostante l'apertura della segreteria e dello stesso segretario a vagliare altre disponibilità o idee. Il prossimo passaggio sarà effettuato a livello regionale al fine di procedere con la consueta analisi di tutti i nomi emersi nel panorama politico della Bat, i quali saranno presentati nelle sedi competenti dal segretario provinciale Di Fazio, prima di essere inviati al vaglio decisivo degli organi di direzione nazionale.