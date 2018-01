Giuseppe D'Ambrosio sarà capolista del M5S per le prossime elezioni politiche

Una conferma per la politica andriese: Giuseppe D'Ambrosio, infatti, è stato oggi inserito come capolista del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Oggi è stato il "grande giorno", dopo la chiusura del voto per le Parlamentarie del Movimento 5 stelle, con l'annuncio delle "liste definitive" dei pentastellati, nel corso dell'evento organizzato a Pescara.

Il "Villaggio Rousseau" è il nome della tre giorni organizzata dai pentastellati all’Aurum di Pescara, una ex fabbrica di liquori adibita a centro congressi, dove sono riuniti oltre mille fra attivisti, amministratori locali e parlamentari del Movimento 5 stelle per una serie di incontri di “formazione” sul programma.

Alla Camera, dunque, nel collegio plurinominale Puglia 04, Giuseppe D'Ambrosio, Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio e Francesca Troiano. Fabrizio Baia, Lucia Buoncristiano, Antonio Tricarico e Maria Angela Carone saranno i 4 supplenti (quelli che potrebbero subentrare in caso di rinuncia di uno dei "titolari" o per necessità di quote rosa).