Elezioni politiche, De Mucci possibile candidato con Forza Italia nel collegio uninominale

È di queste ore la notizia che Luigi De Mucci, il commissario provinciale di Forza Italia, potrebbe essere il candidato designato da Forza Italia per il collegio uninominale della Camera per le elezioni politiche del 4 marzo.

La scelta di De Mucci arriverebbe dopo accese discussioni in seno al partito berlusconiano che non hanno portato fino ad oggi alla quadra su quelli che erano i nomi più "papabili" e avrebbe come scopo quello di "attenuare" i contrasti interni al partito per portare un nome condiviso alla competizione elettorale.

Così Forza Italia potrebbe puntare su un candidato giovane nel collegio uninominale, per quanto bisognerà vedere nelle ore se realmente questa opzione possa essere realmente condivisa o se si affacceranno ulteriori e diversi candidati nella lista.

In questo caso, si potrebbe creare una sorta di effetto domino anche in altre coalizioni: la scelta del centrodestra di puntare su un volto meno noto come quello di De Mucci, tuttavia, potrebbe far riaffacciare la candidatura di Mennea al posto di Caracciolo, che manterrebbe la carica di Assessore regionale e che, in caso di vittoria di Mennea, rafforzerebbe la presenza del Pd a livello regionale.