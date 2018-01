Omicidio Di Biase, Zinni: «L'Andria per bene continui nel silenzioso lavoro di sviluppo»

«Dopo anni che non succedeva ieri ad Andria si è tornati a sparare per strada. Una cosa che speravamo potesse non succedere più»: il consigliere regionale Sabino Zinni commenta così la notizia di cronaca dell'efferato omicidio di Vito Di Biase, avvenuto ieri in pieno giorno in via Ausonia.

«Il pensiero va agli sforzi quotidiani che la gran parte dei cittadini per bene fa per provare a rendere il posto in cui vive una realtà migliore. Incrementare il livello di cultura, di commercio, di senso civico della città, renderla attraente agli occhi di chi viene da fuori. Poi avvengono fatti come questo che suonano per tutti come un brusco risveglio.

E allora viene da chiedersi quale sia la vera Andria, se quella in cui si spara o quella in cui ogni giorno si prova ad andare oltre le tare storiche di una provincia del Sud Italia.

Io non ci sto ad arrendermi all'idea che la mia cittá sia quella dei colpi di pistola e vorrei che l'Andria per bene continuasse nel silenzioso lavoro di sviluppo, senza farsi scoraggiare da questo schifo. Assieme alle forze dell'ordine e allo Stato - che adesso deve far sentire più forte che mai la sua presenza - daremo alla comunità la sicurezza che le spetta. Siamo più forti noi».