Termoidraulici e Prov. Bat, Coratella (M5S): «Totale disinteresse dell'ente, danni agli operatori»

«Sto seguendo la vicenda degli operatori che si occupano di controllo e manutenzione degli impianti termici nel nostro territorio. In che condizioni è il rapporto economico fra loro e la Provincia BAT, guidata dal nostro sindaco?».

Esordisce così, in una nota, Michele Coratella, capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle andriese, che riprende l'annosa questione della regolamentazione delle piattaforme informatiche per la gestione delle pratiche per la manutenzione delle caldaie, a oggi "dimenticata" dalla Provincia Bat.

«Qualche giorno fa i termo-idraulici, accreditati presso la provincia BAT per rilascio dei tributi virtuali (i “bollini verdi”), hanno lanciato l’allarme sul totale disinteresse della provincia sullo sviluppo della campagna di auto-dichiarazione degli impianti termici. Sono passati molti mesi dall'intervento del nostro parlamentare Giuseppe D'Ambrosio, che aveva chiesto chiarimenti sulla mancata interazione fra la Provincia e i termo-idraulici. Il Presidente della Provincia aveva risposto che non c’erano problemi, che era stato tutto risolto.

Gli operatori hanno continuato a lavorare e hanno atteso di poter comunicare i dati utili a completare i pagamenti arretrati, ma la Provincia, a quanto pare, non ha risposto ai loro input e non ha supportato il loro lavoro. Diversamente dagli accordi stipulati, gli strumenti e la piattaforma dedicata non funzionano, anche perché chi doveva gestire la piattaforma informatica non è stato pagato.

Perché il problema di fondo è quello: se il servizio informatico non funziona, i termo-idraulici non possono completare la trasmissione dei lavori. E c’è di più: il servizio di questi operatori, che è gratuito per la Provincia, ha l’effetto di non permettere agli utenti assistiti di adeguarsi alle disposizioni di legge e di esporli al rischio di una sanzione non irrisoria in caso di controlli.

Faccio mie dunque le perplessità dei termo-idraulici: la campagna prevista continuerà o sarà bloccata per la mancanza di fondi?

Una cosa è sicura: ci stanno lasciando le macerie».