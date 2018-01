Politiche 2018, il Partito Democratico ha deciso: ecco gli andriesi in campo

Ieri sera in conferenza stampa nella sede nazionale del Pd in Largo Nazareno a Roma, sono state presentate le liste dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. A presentarle il segretario di Partito, Matteo Renzi: «Siamo convinti di aver messo in campo la miglior squadra per vincere», ha dichiarato cercando di smontare le polemiche. I candidati uninominali, eletti con sistema maggioritario, sono 232 per la Camera dei Deputati e 116 per il Senato della Repubblica. I restanti candidati saranno eletti con sistema proporzionale su collegi plurinominali.

Di seguito elenchiamo i nomi dei candidati in campo. In grassetto i collegi cui farà riferimento Andria e i nomi dei candidati andriesi: Giovanni Vurchio e Giovanna Bruno. Nel collegio uninominale alla Camera, invece, sarà candidato l'assessore regionale Filippo Caracciolo, barlettano, mentre nell'uninominale al Senato il nome scelto è quello dell'europarlamentare Elena Gentile.

Collegi plurinominali Camera

Collegio 01 (Bari - Altamura) Marco Lacarra, Colomba Mongiello, Nicola Piergiovanni, Rosanna Ventrella; Collegio 02 (Lecce - Casarano - Nardò) Francesco Boccia, Paola Povero, Raffaele Pappadà, Lavinia Puzzovio; Collegio 03 (Taranto - Brindisi - Monopoli) Ubaldo Pagano, Elisa Mariano, Massimiliano Stellato, Ruggero Rubina; Collegio 04 (Andria - Foggia) Michele Bordo, Iaia Calvio, Fabrizio Ferrante, Giovanna Bruno;

Collegi plurinominali Senato



Collegio 01 (Bari - Foggia - Andria) Assuntela Messina, Dario Ginefra, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio; Collegio 02 (Lecce - Brindisi - Taranto) Dario Stefano, Alessandra Antonica, Vito Gallo, Rosy Barretta.

Collegi uninominali alla Camera

1 Marco Lacarra (Bari Libertà Marconi), 2 Giuseppe Giulitto (Bari - Bitonto), 3 Francesco Spina (Molfetta), 4 Filippo Caracciolo (Andria), 5 Liliana Ventricelli (Altamura), 6 Marilù Napolinato (Monopoli), 7 Salvatore Capone (Lecce), 8 Sergio Blasi (Nardò), 9 Ada Fiore (Casarano), 10 Lucio Lonoce (Taranto), 11 Donato Pentassuglia (Martina Franca), 12 Elisa Mariano (Martina Franca), 13 Giovanni Epifani (Brindisi), 14 Rosario Cusmai (San Severo), 15 Michele Bordo (Cerignola), 16 Natalia Azzarone (Foggia).

Collegi uninominali al Senato

01 - Bari - Salvatore Campanelli; 02 - Altamura - Saverio Tammacco; 03 - Andria - Elena Gentile; 04 - Brindisi - Fabiano Amati; 05 - Lecce - Dario Stefano; 06 - Nardò - Teresa Bellanova; 07 - Taranto - Maria Grazia Cascarano; 08 - Foggia - Massimo Russo.