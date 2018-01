Figliolia (Ass. Forza Andria):«Quello che sta accadendo in queste ore è una mortificazione politica»

«Indiscrezioni ci arrivano con scelte da autodistruzione e mortificazione per i territori. Andria, la città sin da sempre di centrodestra con percentuali assurde, totalmente messa in un angolo. Perché tutto ciò?»: a parlare è Salvatore Figliolia, presidente dell'ass. Forza Andria, mentre si susseguono i rumors rispetto alla formazione delle liste di centrodestra per le prossime politiche. L'ultima indiscrezione, in ordine di tempo, vedrebbe Sergio Silvestris candidato nel collegio di Andria, "nonostante" la provenienza biscegliese.

«Quello che sta accadendo in queste ore è una mortificazione politica che avrà ripercussioni pesantissime in termini di voti. Non vi è meritocrazia nella composizione delle liste, quote o tanto altro, ma solo gli amici degli amici e nulla di più. Scelte catapultate dall'alto e nessuna ratio.

Tutto ciò sta generando l'implosione del partito in Puglia e riteniamo in qualità di sostenitori, sin da sempre di FI, che qualcuno ai vertici regionali e nazionali si debba mettere la mano sulla coscienza per i danni irreparabili che si stanno cagionando. Una pagina di sciatteria politica mai vista prima.

Auspichiamo nel Presidente Berlusconi, unico nostro garante affinché faccia fermare questo tritacarne di nomi che stanno mortificando ed umiliando tanta gente. Ora alziamo la voce e diciamo basta a tutto ciò».

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Luigi Vitali, proprio nelle ultime ore ha annunciato che sono tuttavia in corso di revisione le liste, dopo le lamentele di molti su tutto il territorio pugliese. Vedremo domani chi, alla fine, risulterà candidato per questo appuntamento elettorale la cui campagna è già infuocata.