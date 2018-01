Giuseppe D'Ambrosio sarà il candidato del M5S anche nel collegio uninominale alla Camera

Il deputato uscente andriese Giuseppe D'Ambrosio sarà il candidato del Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale Andria-Barletta-Canosa-Trani per la Camera dei Deputati: dopo la candidatura già annunciata come capolista nel collegio plurinominale Puglia 04 alla Camera, arriva una nuova conferma per D'Ambrosio, che così commenta sulla sua pagina Facebook.

«Sarò il candidato del Movimento 5 Stelle - scrive D'Ambrosio - nel collegio uninominale Andria-Barletta-Canosa-Trani per la Camera dei Deputati. Luigi Di Maio mi ha affidato questo compito: vincere il collegio, per portare in dote non uno, non due, ma almeno tre deputati in più nel gruppo parlamentare.

Io gli ho detto chi saranno i miei avversari: gente che è in politica dal 1996, ex sindaci, ex presidenti della provincia, maggiorenti dei loro partiti che in ventidue anni di politica hanno ridotto il territorio ai minimi termini. Si sono messi contro tutti. I loro stessi concittadini, le loro comunità, li detestano e quindi i loro partiti li hanno candidati, perché ormai se non ti metti contro i cittadini un posto in lista da loro non lo trovi.

Con grande umiltà ho deciso di accettare la sfida e di misurarmi con quelli che sono considerati i mostri sacri della nostra provincia.

Ma io sono fortunato, perché posso contare sul grande lavoro di squadra dei nostri consiglieri comunali e dei gruppi di Andria, Barletta e Trani oltre che del Sindaco e tutto il gruppo di Canosa.

Questa sfida sarebbe stata considerata non difficile, ma impossibile. Oggi, grazie al loro lavoro possiamo far capire a tutto il territorio di Andria, Barletta, Trani e Canosa che esiste la possibilità concreta che il Movimento 5 Stelle governi l’Italia e porti in alto il nostro territorio.

Non sarò il candidato andriese (anche se sarei l’unico a potermi fregiare di questo titolo), non sarò il candidato barlettano (ma sarò in prima fila a sostenere la lista del M5S alle elezioni comunali), non sarò il candidato tranese né quello canosino: sarò il candidato di tutto il territorio e darò una mano anche a tutti quei gruppi che me lo chiederanno, anche se non potranno votarmi.

Questo è il Movimento 5 Stelle: cittadini che aiutano altri cittadini a trasformare il nostro territorio e a ribaltare una classe politica che ha pensato solo ai propri interessi.

In alto i cuori.»