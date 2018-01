Elezioni politiche, Lacarra: «Per il Pd prezioso l’apporto di Andria»

Un "colpo di scena" dell'ultimo minuto: le liste depositate dal Partito Democratico, infatti, hanno subito dei cambiamenti rispetto a quanto annunciato a livello nazionale. I candidati andriesi Giovanna Bruno e Giovanni Vurchio, candidati rispettivamente nei collegi plurinominali di Camera e Senato, sono stati sostituiti da Nada Tarsitano (moglie di Vurchio) e dal tranese Carlo Avantario.

L'avv. Bruno, raggiunta da noi al telefono, si era detta rammaricata per l'accaduto, perché non aveva dato alcuna disponibilità per motivi personali, ma apprezzava la volontà di riconoscere il ruolo di Andria.

Anche il Segretario regionale del Pd, Marco Lacarra, ha speso parole di elogio per il gruppo andriese: «Ringrazio il segretario del Partito Democratico di Andria, Giovanni Vurchio, per il fondamentale contributo apportato alla formazione delle liste in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. In una fase così delicata, il ruolo della segreteria cittadina di Andria si è rivelato strategico, soprattutto nell’ottica di assicurare la partecipazione delle donne a questa competizione elettorale che si preannuncia molto animata e combattuta. Ringrazio per questo soprattutto Nada Tarsitano, che ha deciso di candidarsi e mettere a disposizione del partito il suo bagaglio di esperienza nella società civile».

Rimangono invece confermate le candidature di Filippo Caracciolo all'uninominale Camera e di Elena Gentile all'uninominale Senato.

CANDIDATI COLLEGI PLURINOMINALI

CAMERA

Puglia – 04 Andria – Foggia 1 MICHELE BORDO Puglia – 04 Andria – Foggia 2 MARIA ROSARIA detta IAIA CALVIO Puglia – 04 Andria – Foggia 3 FABRIZIO FERRANTE Puglia – 04 Andria – Foggia 4 NADA TARSITANO

SENATO