Elezioni politiche, Idea: «Protestiamo decisamente perché non sono stati rispettati i patti»

Il movimento politico IDEA si attesta con prontezza e compattezza sulla linea di comportamento da tenere alla luce degli ultimi accadimenti verificatisi in coincidenza con la presentazione delle candidature in vista delle elezioni politiche previste per il 4 Marzo.

La prima dichiarazione ufficiale è del coordinatore pugliese di IDEA, Francesco Losito che, da Conversano, sede di una conferenza stampa convocata nell’immediatezza dei fatti, ha dichiarato con fermezza:

«Protestiamo decisamente perché non sono stati rispettati i patti e, per una questione di dignità, abbiamo sentito la necessità di comunicare, a nome di 2500 tesserati e di oltre 30 amministratori locali, il disimpegno di IDEA in Puglia nel votare tutti i candidati della “Quarta Gamba” tanto nell’uninominale quanto nel plurinominale. Tutto questo è stato provocato dal mancato rispetto degli impegni preso sul territorio circa la ripartizione delle candidature. Inspiegabilmente, in Puglia - ha proseguito l’avvocato Losito - contrariamente a tutte le regioni d’Italia (dove IDEA vanta numerose candidature uninominali e plurinominali) non è stato dato seguito ad accordi molto ben definiti. Resteremo al fianco del centro destra e, da subito, cominceremo a lavorare sul territorio per presentare le liste con il logo di IDEA alle prossime consultazioni amministrative locali, garantendo la tutela del territorio ed un’equa rappresentatività».

A subire un notevole danno da quanto accaduto nelle ultime ore è stato l’ex sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio: «Ho agito in base a precisi accordi che mi avevano indotto, come giusto che fosse, a dimettermi sei mesi prima dalla carica di primo cittadino di Conversano. In questo modo è stato arrecato un grave danno soprattutto alla cittadinanza!»

Sulla vicenda ha preso posizione anche il coordinatore provinciale di Bari, Francesco Tricase:

«Malgrado quanto accaduto il nostro impegno, quello di Idea, resterà fermo, e siamo già pronti a concentrarci sul lavoro che ci porterà alla presentazione delle liste per le amministrative con IDEA».