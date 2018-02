Presentazione bando Community Library, Zinni: «Andria grande assente»

La grande assente per un bando che avrebbe potuto "rischiarare" la situazione culturale andriese: così il consigliere regionale Sabino Zinni commenta la presentazione dei finanziamenti stanziati col bando Community Library, a cui il Comune di Andria non ha neppure partecipato: «Oggi in una sala della Fiera del Levante c'era tutta la Puglia. Una sala gremita di sindaci, assessori e funzionari in rappresentanza di tutti i comuni aggiudicatari del bando Comunity Library.

È il bando con cui la Regione ha finanziato la ristrutturazione e il potenziamento delle biblioteche su tutto il suo territorio. 120 milioni di euro stanziati, 180 progetti presentati, 130 approvati.

Per la nostra provincia mi ero impegnato personalmente organizzando il 20 luglio scorso un incontro al Castel del Monte perché tutti gli interessati potessero chiarirsi le idee. E infatti i risultati sono arrivati.

Nella Bat 7 progetti finanziati in 6 comuni diversi, 7,2 milioni di euro stanziati. Dispiace molto e fa rabbia non vedere il comune di Andria fra questi, non ha neanche partecipato al bando. L'ennesima occasione servita su un piatto d'argento buttata alle ortiche».