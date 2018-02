Il centrodestra andriese bacchetta i vertici nazionali

Un documento sottoscritto dai consiglieri della maggioranza di centrodestra andriese è pronto a far sollevare un vespaio di polemiche tra gli stessi componenti del centrodestra che lo hanno sottoscritto (tutti tranne Laura Di Pilato, Saverio Fucci, Sefy Buonomo e l'ins. Giovanna Bruno): all'indomani della incandidabilità di Nicola Giorgino, si era avviato il toto nomi tra gli andriesi che potevano potenzialmente prendere il posto del Sindaco nella corsa romana. Nessuno di quei nomi circolati ha trovato conferma e, un "tantino" risentiti, i consiglieri di maggioranza hanno sottoscritto un documento indirizzato ai vertici nazionali del partito azzurro affinché potessero prendere consapevolezza dello "sgarbo" fatto alla città federiciana, rimasta a bocca asciutta senza nessun candidato andriese alla Camera e al Senato. E' dunque il tempo di alzare la voce e reclamare un po' di rispetto nei confronti di un territorio che ha fatto e dato molto per il partito di Berlusconi e non solo.

Una lettera però che, interpretata diversamente, potrebbe essere l'ultima ancora di salvezza per lo stesso Nicola Giorgino: per colui che, non avendocela fatta questa volta, ripone speranze e aspettative nelle prossime competizioni elettorali, magari regionali, nel 2020, quando potrebbe essere lui il candidato alla presidenza della regione, visto che a questo giro, Andria è stata letteralmente fatta fuori - e chissà che non sia stata la cosa più giusta, lasciare Andria fuori dai giochi in questo anno decisamente "no" per il Sindaco e puntare il "tutto per tutto" alla prossima spartizione dei "pani e dei pesci". La politica, dal canto suo, riserva sorprese inaspettate e da oggi fino al 2020 tante cose possono accadere...

Ecco il testo integrale del documento:

"La maggioranza consiliare di centro destra, alla luce della presentazione delle liste per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, si dichiara stupita è profondamente amareggiata per la valutazione superficiale, improvvida ed incoerente operata ad alcuni rappresentanti dei partiti che compongono la coalizione, in particolare modo dalla dirigenza regionale di Forza Italia.

Rappresentanti e dirigenza che hanno evitato di dare una degna e autorevole rappresentanza politica ad Andria, città che non esprime alcun candidato in questa fondamentale delicata tornata elettorale in posizioni adeguate e consone. Si ricorda, a tal proposito, la vittoria conseguita al primo turno della coalizione di centro destra, sia nel 2010 che nel 2015 rispettivamente con il 58,7%% ed il 52,3%. In entrambi i casi con un ampio schieramento che, Nel 2015, anticipando anche i tempi rispetto all’azione futura a livello nazionale, spaziava da Forza Italia ad oltre con fitto fino a Noi con Salvini e che vede oggi in consiglio comunale anche una rappresentanza di Fratelli d’Italia.

Uno spaccato omogeneo e compatto rispetto al quale ogni sensibilità della coalizione ha trovato dignità ed attenzione, anche grazie alla preziosa opera di mediazione del sindaco Nicola Giorgino. A fronte di questi dati, si ritiene inconcepibile aver premiato nella presentazione delle liste quasi tutte le altre comunità a noi vicine tranne Andria. Fra l'altro si tratta di comunità che, sostanzialmente, non hanno mai conseguito risultati degni di nota, né a livello locale e né provinciale. Si ritiene grave e inaccettabile aver catapultato nel nostro territorio e nei nostri colleghi gente sconosciuta e proveniente da altre regioni, addirittura persone che hanno ruoli di responsabilità di partito in altre regioni e politici privi di quella credibilità indispensabile per reiterare la fiducia che gli elettori hanno posto nel nostro territorio, nei confronti della classe dirigente di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione che operano ad Andria. Va ricordato, inoltre, che alle elezioni politiche del 2013, con il 42,6% al Senato e il 41,2% alla camera, l'allora PDL ottenne ad Andrea il miglior risultato tra i capoluoghi di provincia in italia. Risultato confermato anche alle elezioni europee del maggio 2014, visto che con il 29,6% Forza Italia ha conseguito ad Andria il miglior risultato tra i capoluoghi di provincia italiani.

Aver ignorato del tutto le legittime aspettative di una comunità come la nostra, la più numerosa oltretutto per numero di cittadini, non può che indurci ad essere espressione di una forte, accorata ed unitaria protesta a difesa della dignità nostra e dei nostri militanti e soprattutto di quella dei nostri elettori concittadini. Si invitano perciò i responsabili di queste scelte politiche incomprensibili fino al limite della provocazione a non strumentalizzare mai più la città di Andria, che non merita di essere considerata solo un bacino di voti ad uso e consumo delle ambizioni personali di soggetti e movimenti che nulla hanno a che fare con la storia del nostro territorio. Se è vero che mediaticamente viene specie da Forza Italia evidenziata di continuo la valorizzazione del merito, non si comprendono le ragioni per cui, alla prova dei fatti, i comportamenti e le scelte di chi ha deciso le liste sono l'opposto di quanto declamato a parole, in un modo fin troppo facile. Nella coerenza, quindi, di un percorso che ha portato a successi importanti e politicamente storici, Andria rivendica il rispetto dovuto e meritato.

Per quanto illustrato ed a dimostrazione che Andria deve far prevalere ancora una volta, le ragioni dell'Unità per un centro-destra forte e compatto nonostante il "fuoco amico" riservatoci, si ribadisce il pieno sostegno Nicola Giorgino e si ritiene di addivenire formalmente è ufficialmente ad un percorso collegiale ed unitario tra tutte le componenti presenti in consiglio comunale con l'obiettivo di elevare la nostra classe dirigente a ruoli politici ancora più prestigiosi e consoli all'impegno mostrato fino a questo momento. Il centro-destra di Andria se da un lato, come sempre avvenuto, si mostrerà all'altezza delle sfide elettorali richieste dell'intera coalizione, dall'altro lato saprà far valere le proprie ragioni sia in Puglia che a livello nazionale, affinché personaggi che hanno operato senza scrupoli e in modo troppo disinvolto vengano messi nella condizione di non nuocere mai più politicamente alla nostra città, il cui interesse viene prima di tutto."