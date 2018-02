Maggioranza divisa, ridda di nomi per il possibile sostituto della Di Pilato

Alla vigilia dell'appuntamento elettorale con le politiche non si placano le polemiche interne alla maggioranza e soprattutto in casa Forza Italia, rimasta a bocca asciutta ad Andria con le nomine sia alla Camera che al Senato.

Ieri pomeriggio, durante una riunione di maggioranza, tra i punti all'ordine del giorno emersa nuovamente la volontà collettiva di cambiare Presidente del Consiglio Comunale. Troppi i nomi sul sul tavolo e tante le anime da acquietare: si sono fatti i nomi di Saverio Fucci, di Marcello Fisfola, di Francesco Pollice, di Benedetto Miscioscia, in lista per la sostituzione di Laura Di Pilato. Troppi galli in un pollaio che però non vanno da nessuna parte in quanto la sintesi precisa non si sarebbe trovata: 0 a 0 palla al centro, quindi, in un momento in cui dovrebbero invece essere piuttosto coesi e far valere ancora di più il loro peso politico nei confronti della dirigenza regionale e Nazionale in vista di prossimi appuntamenti o incarichi da spartire.

Nel frattempo il consiglio comunale non si riunisce dallo scorso 4 dicembre e la città pare avvolta in una coltre di nebbia e di staticità amministrativa, come se si fosse tutti in attesa di una gesto chiaro di ripresa della volontà di far ripartire l'amministrazione.