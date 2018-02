«Non volevamo ritornare sullo stesso argomento ma a distanza esatta di un anno da quel 10 Febbraio 2017 ancora una volta assistiamo ad un mancato interesse delle istituzioni a quelli che sono i problemi quotidiani di ciascuno di noi». Così esordisce una nota di Salvatore Figliolia, presidente dell'associazione Forza Andria.

«Nella fattispecie per il quartiere Europa nella zona 167, il quartiere più popoloso della città di Andria, mentre si stava perdendo troppo tempo nel toto-nomi per le elezioni politiche, come Associazione Forza Andria ci siamo rivolti direttamente alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lamentando una serie di carenze legate alla sicurezza della circolazione stradale.

Nel giro di un mese la nostra segnalazione è stata presa in considerazione e giovedì 22 febbraio 2018 a partire dalle ore 10.00 ci sarà un sopralluogo sulle vie interessate da parte di funzionari del Ministero. Tutti i residenti del quartiere Europa sono invitati a partecipare! Con la speranza che per le prossime occasioni non si debba più ricorrere ai vari Ministeri della Repubblica Italiana per veder tutelati i diritti di ogni singolo cittadino!»