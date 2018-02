Il Governo impugna la legge regionale sulla clownterapia

Per una volta, la Puglia avrebbe potuto ambire a essere la regione pilota per una legge regionale.

Tale primato le sarebbe stato riconosciuto per la legge sulla clownterapia. Infatti, dopo tanti rinvii delle sedute del consiglio regionale, dovute a problemi interni della maggioranza, la legge è stata approvata.

Una bella notizia che faceva ben sperare operatori e non, soprattutto per il fatto che con tale riconoscimento legislativo si evitavano gli odiosi episodi di quei soggetti che speculano e truffano in un settore così delicato.

Peccato che tale speranza sia durata solo qualche settimana.

Infatti, con il comunicato stampa n. 69/8928 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-69/8928) è stata annunciata la volontà del Governo nazionale di impugnare la legge da poco approvata. Nel testo del comunicato si legge: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni ha deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 60 del 20/12/2017, recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, in quanto la legge in esame istituisce una nuova figura professionale, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione”.

Una motivazione che sa tanto di tragicommedia dato che si vuole demolire un qualcosa che, almeno in questo caso, era stato fatto per gli ultimi che soffrono nelle corsie di ospedale e che avrebbero affrontato diversamente la propria degenza.

Per problemi più seri e gravi il Governo non spende una parola, per provvedimenti come questi che meriterebbero di essere premiati e incentivati si sceglie la strada della demolizione per cavilli normativi che potrebbero essere facilmente superati con un aggiustamento della stessa legge regionale.

Non è chiaro se tale scelta rientri nella continua lotta tutta interna al Pd, tra il Governo nazionale e il governatore pugliese, però sta di fatto che, ancora una volta, non si è persa occasione per dimostrare la miopia della politica per certe tematiche e la lontananza della stessa dalla vita reale e dalla sofferenza degli ultimi.