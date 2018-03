​Elezioni del 4 Marzo. Come si vota?

A pochi giorni dalle elezioni politiche del 4 Marzo prossimo, la domanda che in tanti si stanno ponendo è: “come si vota?”



A tale quesito, di certo, la campagna elettorale in essere, soprattutto quella delle coalizioni, sta dando soltanto risposte parziali e semplicistiche. Il messaggio che sta passando è che basti una X sul simbolo prescelto per votare. Questo è vero, soltanto in parte.

Infatti, per le coalizioni, la X sul simbolo ha una doppia valenza. Il voto così espresso sarà dato sia alla lista scelta per il proporzionale, che al candidato all’uninominale (quota maggioritaria).

Alcuni esempi. Se una persona decide di votare la lista +Europa barrando il simbolo, è giusto che sappia che il proprio voto sarà dato anche al candidato del centrosinistra all’uninominale Filippo Caracciolo. Stesso discorso vale per il centrodestra. Se una persona decide di votare Noi con Salvini, il suo voto sarà attribuito anche al candidato dell’uninominale del centrodestra Francesco Ventola.

Discorso differente è per le liste singole. Se un elettore o un’elettrice decide di votare il M5S, il proprio voto sarà attribuito al candidato del M5S all’uninominale, cioè Giuseppe D’Ambrosio.

Pertanto, mentre per le liste singole il voto è attribuito al candidato all’uninominale della stessa lista, nelle coalizioni così non è, perché il voto sarà dato a un candidato appartenente a una delle liste della stessa, ma non a tutte.

Sembrerà una banalità, ma politicamente è una scorrettezza che, soprattutto le coalizioni, stanno mettendo in campo in questa campagna elettorale nei confronti di elettori o elettrici poco informati.

Affinché ci sia un voto consapevole, è doveroso da parte di ognuno informarsi correttamente su candidati, programmi e modalità di voto, per evitare di votare “indirettamente” un candidato o una candidata che, in realtà, non si voleva sostenere.

Se poi si dovesse preferire solo il candidato o la candidata al collegio uninominale, e non le liste a questi collegate, basta una X sul nome dell’aspirante parlamentare.

Buon voto a tutti e a tutte.