Una nuova indagine della Corte dei Conti sulla "Piscina Comunale"

Nuova tegola per il Comune di Andria, la Procura regionale della Corte dei Conti avrebbe inviato una richiesta di documenti al Segretario Generale, datata il 22 febbraio scorso, che riguarda l’apertura di un fascicolo in merito alla nota questione riguardante la “Piscina Comunale”. A renderlo noto è il capogruppo consiliare pentastellato, l’avv.to Michele Coratella

Ripercorriamo la vicenda:

Risale all’anno scorso la determina dirigenziale n. 360 che ha stabilito la proroga tecnica del contratto di concessione del 2007, affidando la gestione della struttura comunale di via Delle Querce, alla stessa società dopo la scadenza naturale del 21 Maggio 2016.

Il Comune di Andria intervenne solo dopo la richiesta del Movimento 5 Stelle e, a distanza di circa un anno, utilizzava una proroga tecnica che affidava temporaneamente la gestione alla stessa società fino al 31 dicembre 2017 per poter, nel frattempo, avviare una nuova gara di affidamento della gestione. «È decorsa anche questa proroga tecnica senza che il comune abbia ancora fatto la gara – commenta Michele Coratella -, e solo a febbraio 2018 sono riusciti ad individuare la società che dovrà coadiuvare il comune per fare questo, probabilmente complicatissima, gara pubblica. Tale inspiegabile ritardo rende anche difficoltoso l’investimento del privato che non ha la certezza della propria permanenza della gestione.

Non è la prima volta che interpelliamo la Corte dei Conti e probabilmente non sarà l’ultima. Ed ora sembra essere giunta l’ennesima richiesta della procura di acquisizione degli elementi istruttori per una completa ricostruzione dei fatti, nella nota la Procura- prosegue Coratella -chiede al Comune di trasmettere le necessarie informazioni sullo stato del rapporto debito-credito intercorrente tra l’ente entro il 21 marzo prossimo. Insieme a questo atto c’è tutta un’altra serie di documenti giunti a palazzo di città che allo stato inspiegabilmente risultano “sotto chiave”, a cui non hanno accesso i consiglieri comunali che di fatto non possono svolgere il proprio ruolo, che riguarderebbero anche responsabilità di amministratori e dirigenti».

Dichiarazioni forti quelle di Michele Coratella. Lo stesso ammette la volontà di intraprendere nuove azioni finalizzate a rendere pubblici gli atti “segregati” affinché i consiglieri comunali siano opportunamente informati, com'è giusto che sia.