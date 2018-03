GAE, Marmo: «Basta discriminazioni fra docenti, presentata mozione»

Impegnare la Giunta regionale a farsi promotrice, in sede di Conferenza Stato-Regioni, della richiesta di revisione della normativa vigente in materia di GAE per evitare che i docenti diplomati e abilitati entro l'anno scolastico 2001/2002 siano ingiustamente esclusi dall'insegnamento scolastico nonostante siano in servizio da diverso tempo.

È questa la richiesta formulata dal presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, con una mozione già depositata in Consiglio regionale.

«Si tratta -dichiara Marmo- di un annoso problema che interessa circa 43.600 docenti e di questi circa 6000 insegnanti erano già assunti in ruolo da tempo. Però, con sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2017, come è noto, sono state respinte le richieste dei diplomati magistrali, abilitati entro il 2001/2002, di essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento per l'accesso diretto al 50% dei ruoli assegnati annualmente.

Di qui, l'inizio di un tormentoso percorso fatto di ansie e preoccupazioni di chi legittimamente riteneva di avere un lavoro stabile.

È evidente che si tratti di una vicenda ingiusta a cui il legislatore non può non dare risposte immediate. In quest'ottica -conclude Marmo- credo che la Puglia possa essere regione capofila di un tavolo tecnico permanente tra Governo e sindacati per risolvere la questione ed evitare ulteriori discriminazioni tra "docenti diplomati" e "docenti laureati"».