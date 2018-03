Politiche 2018, al via lo scrutinio. Ruggiero Quarto (M5S) in testa per il Senato

Candidato Voti Validi % MOSCATELLI ONESTA ORIANA 287 0,58 % ROLLO MARIA DETTA LUCIA 180 0,36 % VITRANI GIOVANNA 25 0,05 % GENTILE ELENA 6.624 13,29 % DI BIASE FERDINANDO 499 1,00 % DE SANTIS IMMACOLATA 224 0,45 % DAMBRA NUNZIA 251 0,50 % QUARTO RUGGIERO 24.144 48,43 % SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 16.633 33,36 % RIZZI FRANCABANDIERA ANNA DETTA ANNETTA 963 1,93 % CARO TOMMASO 23 0,05 % Totale voti validi 49.853 96,78 % Schede Bianche 574 1,11 % Schede Nulle 1.086 2,11 % Schede Contese 0 0,00 % Totale Voti 51.513

É iniziato, subito dopo gli adempimenti di rito alla chiusura dei seggi, lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori andriesi per il Senato della Repubblica. Seguiremo l'evolversi dello spoglio.

01.18: scrutinate 5 sezioni su 110, decisamente in testa il candidato all'uninominale del Movimento 5 Stelle Ruggiero Quarto con 940 voti. Seguono Sergio Silvestris (coalizione di centrodestra) con 593 voti ed Elena Gentile (Pd e liste collegate) con 213 voti. Una manciata di voti per gli altri candidati, 17 le schede bianche e 39 le nulle.

01.52: scrutinate 18 sezioni su 110. Al momento 3493 voti per il candidato del Movimento 5 Stelle Ruggiero Quarto, 2406 voti per Sergio Silvestris (coalizione di centrodestra) e 1020 voti per Elena Gentile (Pd e liste collegate); 78 le schede bianche e 157 le nulle.



07.43: scrutinate 108 sezioni su 110. Al momento 23496 voti per il candidato del Movimento 5 Stelle Ruggiero Quarto (pari al 48,31%), 16253 voti per Sergio Silvestris (coalizione di centrodestra con 33,42%) e 6481 voti per Elena Gentile (Pd e liste collegate con 13,33%); 78 le schede bianche e 157 le nulle.

I dati definitivi: